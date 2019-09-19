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12:21 19 Eylül 2019
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    Çoğunluğu kaybeden Netanyahu'dan rakibi Gantz'a koalisyon çağrısı: Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz

    © AFP 2019 / GIL COHEN-MAGEN
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, liderliğin kendisinde olduğu geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak için Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a çağrıda bulundu. Netanyahu, “Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz" dedi.

    © AFP 2019 / JACK GUEZ
    İsrail'de seçimler sona erdi: Netanyahu hükümeti kurmak için çoğunluğu bulamadı
    Tekrarlanan genel seçimlerde kükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu bulamayan Benyamin Netanyahu, bir video mesaj yayınlayarak olası koalisyon seçeneklerine dair değerlendirmelerde bulundu.

    Netanyahu, Başbakanlık koltuğunu korumak için kendisinin lider olacağı geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak amacıyla rakibi Gantz'a çağrıda bulundu.

    Netanyahu, sağ partilerden oluşan bir koalisyon hükümetini kurmaktan yana olduğunu ancak mevcut şartlar altında geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kurmaktan başka çare olmadığını belirtti.

    Meclise girmesine kesin gözüyle bakılan sağ partilerin liderleriyle görüştüğünü ve söz konusu partilerle koalisyon görüşmelerine blok halinde katılmayı planladıklarını aktaran Netanyahu, kurulacak koalisyon hükümetinin geniş katılımlı olması gerektiğini vurguladı.

    'BENNY' DİYE SESLENDİ

    © REUTERS / Amir Cohen
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    İsrail halkının kendisi ve Gantz'ın beraber çalışmasını beklediğini kaydeden Netanyahu, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz. Buna gerek yok. Tekrar seçime gitmeye karşıyım" dedi.

    Seçim kampanyası boyunca Netanyahu'nun hedefinde olan Gantz'ın İsrail Başbakanı'nın bu çağrısına cevabı merak ediliyor. 

    Gantz, seçimden önce yaptığı açıklamalarda Netanyahu'nun parti liderliğinden ayrılması halinde Likud ile koalisyon kurmaya hazır olduklarını dile getirmişti. 

    MAVİ-BEYAZ ARAYI AÇIYOR

    Netanyahu, yeni kurulacak koalisyon hükümetinin liderliğini kimseye kaptırmama konusunda hevesli olsa da eski Genelkurmay Başkanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, İsrail Başbakanı'nın partisi Likud ile arayı iyice açtı. 

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    İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yenilenen seçimlerdeki oyların şu ana kadar yüzde 97'sinin sayıldığını duyurdu. 

    Komisyonun verilerine göre, Mavi-Beyaz'ın milletvekili sayısı 32'den 33'e yükselirken, Likud'un meclise göndereceği vekil sayısı 31'de kaldı. 

    Eski Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olduğu ifade edilen Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in de sandalye sayısı 1 eksilerek 8'e düştü.

    İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun da milletvekili sayısı 13'ten 12'ye geriledi.  

    İsrail'de yenilenen seçimlerde hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

    Etiketler:
    Avigdor Lieberman, Mavi-Beyaz İttifakı, Koalisyon, Seçim, Benny Gantz, Benyamin Netanyahu, İsrail
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