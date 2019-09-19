Çoğunluğu kaybeden Netanyahu'dan rakibi Gantz'a koalisyon çağrısı: Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz

Netanyahu, Başbakanlık koltuğunu korumak için kendisinin lider olacağı geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak amacıyla rakibi Gantz'a çağrıda bulundu.
Netanyahu, sağ partilerden oluşan bir koalisyon hükümetini kurmaktan yana olduğunu ancak mevcut şartlar altında geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kurmaktan başka çare olmadığını belirtti.
Meclise girmesine kesin gözüyle bakılan sağ partilerin liderleriyle görüştüğünü ve söz konusu partilerle koalisyon görüşmelerine blok halinde katılmayı planladıklarını aktaran Netanyahu, kurulacak koalisyon hükümetinin geniş katılımlı olması gerektiğini vurguladı.
BREAKING: For the first time in months, PM @netanyahu meets and shakes hands with his political rival @gantzbe pic.twitter.com/Axr0SxtIMu— Raphael Ahren (@RaphaelAhren) September 19, 2019
'BENNY' DİYE SESLENDİ
Seçim kampanyası boyunca Netanyahu'nun hedefinde olan Gantz'ın İsrail Başbakanı'nın bu çağrısına cevabı merak ediliyor.
Gantz, seçimden önce yaptığı açıklamalarda Netanyahu'nun parti liderliğinden ayrılması halinde Likud ile koalisyon kurmaya hazır olduklarını dile getirmişti.
MAVİ-BEYAZ ARAYI AÇIYOR
Netanyahu, yeni kurulacak koalisyon hükümetinin liderliğini kimseye kaptırmama konusunda hevesli olsa da eski Genelkurmay Başkanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, İsrail Başbakanı'nın partisi Likud ile arayı iyice açtı.
Komisyonun verilerine göre, Mavi-Beyaz'ın milletvekili sayısı 32'den 33'e yükselirken, Likud'un meclise göndereceği vekil sayısı 31'de kaldı.
Eski Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olduğu ifade edilen Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in de sandalye sayısı 1 eksilerek 8'e düştü.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun da milletvekili sayısı 13'ten 12'ye geriledi.
İsrail'de yenilenen seçimlerde hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.
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