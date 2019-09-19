İran'dan 'askeri saldırı topyekün savaşa yol açar' çıkışı

CNN televizyonuna konuşan Zarif, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun petrol tesislerine saldırıyla ilgili ABD ve Suudi Arabistan tarafından İran'a yöneltilen suçlamaları reddetti.

Saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Zarif, "Bizim yapmadığımızı biliyorum. Husilerin saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptıklarını da biliyorum" dedi.

Tahran'ın saldırıda rolü olduğuna ilişkin "aldatıcı" iddialara dayanarak, ABD veya Suudi Arabistan tarafından İran'a yönelik bir saldırının topyekün bir savaşa neden olacağını belirten Zarif, "Askeri bir çatışmaya girmek istemediğimiz konusunda çok ciddiyim ancak topraklarımızı savunmaktan bir an geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Zarif, İran'a yönelik muhtemel bir askeri saldırının büyük kayıplara yol açacağını vurguladı.