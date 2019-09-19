Yemen'de yolcu otobüsüne saldırı: 5 ölü, 20 yaralı

Sağlık ve askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinin El-Abr ilçesinde yola döşenen patlayıcı, sivil yolcu taşıyan bir otobüsün geçtiği esnada patladı.
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Saldırıda, 5 kişi öldü, 5'i ağır 20 kişi yaralandı.
Askeri kaynaklar, saldırıyla Yemen ordusu devriyelerinin hedef alınmak istendiğini aktardı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Hadramevt kentinde, Yemen güvenlik güçleri zaman zaman IŞİD ile El-Kaide tarafından düzenlenen saldırılara maruz kalıyor.
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