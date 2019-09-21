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00:57 21 Eylül 2019
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    Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük ofisi

    KYB - KDP gerginliği artıyor: Süleymaniye'deki KDP binasına saldırının ardından, Erbil'deki KYB binasına ateş açıldı

    © AP Photo / Emad Matti
    Ortadoğu
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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) Süleymaniye binasına yapılan silahlı saldırının ardından, bu kez Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) Erbil binasına ateş açıldı.

    KDP ile KYB il binalarına ateş açılması, iki parti arasındaki gerginliği artırdı.

    Irak'ta KDP ile KYB arasında anlaşma sağlandı
    © AA / Feriq Fereç
    Irak'ta KDP ile KYB arasında anlaşma sağlandı

    KYB'nin resmi sitesindeki habere göre, akşam saatlerinde KYB'nin Erbil il binasına kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş açıldı.

    Olayda can kaybı olmazken, binada zarar oluştuğu belirtildi.

    ÖĞLE SAATLERİNDE KDP BİNASINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

    KYB'li üst düzey komutan Mahmud Sengavi'nin dün Erbil'e girişine izin verilmemesinin ardından, bugün öğlen saatlerinde KDP'nin Süleymaniye'deki parti binasına silahlı saldırı düzenlenmişti.

    Bu gelişme üzerine KYB'nin Politbüro Sözcüsü Latif Şeyh Ömer, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, kendilerine bağlı askeri yetkilinin Erbil'in Simakuli kontrol noktasında girmesine izin verilmemesine şiddetle tepki göstererek, bu tutumun kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

    Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) bayrağı
    © AP Photo / Bilal Hussein
    KDP ve KYB, Kürt bölgesel parlamentosunun açılması konusunda anlaştı

    Tepkilerin artması üzerine IKBY İçişleri Bakanlığı konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Simakuli kontrol noktasında istenmeyen bir olayın yaşandığı belirtilerek, Sengavi'nin geçişine izin verilmemesi yönünde bir talimatın bulunmadığı kaydedildi.

    KYB'Lİ ÜST DÜZEY KOMUTANIN ERBİL'E GİRİŞİNE NEDEN İZİN VERİLMEDİ?

    IKBY'deki askeri ve siyasi nüfuzu elinde tutan KDP'den şu ana kadar KYB'li Sengavi'nin Erbil'e girişine izin verilmeme nedenine dair net bir açıklama gelmedi.

    Halihazırda Süleymaniye'de ikamet eden Sengavi, KYB'nin hazirandaki bir etkinliği sırasında Mesut Barzani için 'küçük adam' ifadesini kullanarak çeşitli ithamlarda bulunmuştu.

    © Fotoğraf : Twitter/HDP
    Erbil'e giden HDP heyeti IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü: Barış için fırsatlar kaybedilmemeli

    KDP de bunun üzerine Sengavi'nin 'cevap verilmeyecek kadar değersiz olduğu' yönünde açıklama yapmıştı.

    KDP İLE KYB ARASINDA TARİHSEL ÇEKİŞME

    Irak'ın Duhok ve Erbil kentlerinde etkin bir nüfuza sahip KDP ile Süleymaniye merkezli KYB arasında uzun yıllardır ciddi çekişme yaşanıyor.

    IKBY'nin 1991'de kurulmasından birkaç yıl sonra her iki parti arasında kanlı savaş başlamış, ABD'nin ara buluculuğuyla barış sağlanmıştı.

    ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesinin ardından yeni hükümetin kurulduğu 2005'ten 2013'e kadar yapılan seçimlere birlikte giren KDP ve KYB, iki stratejik ortak olarak önemli kazanımlar elde etmişti.

    Ancak KYB'nin kurucu lideri Celal Talabani'nin 2012'de hastalanması ve 2017'de hayatını kaybetmesiyle iki parti arasındaki gerginlikler tekrar gün yüzüne çıkmıştı.

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    Etiketler:
    Süleymaniye, Erbil, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak
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