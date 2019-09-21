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03:59 21 Eylül 2019
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    Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Netanyahu ile 'Yüzyılın Anlaşması'nı görüştü

    © AP Photo /
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Washington yönetiminin Filistin-İsrail çekişmesine 'çözüm bulmak' amacıyla hazırladığı ve 'Yüzyılın Anlaşması' olarak isimlendirilen planı görüştü. 

    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
    © AP Photo /
    Hamaney'den Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' planına karşı çıkılması çağrısı
    ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron Dermer'in de hazır bulunduğu görüşme Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunda yapıldı. 

    Görüşmeye ve gündemine ilişkin basın mensuplarına açıklama yapılmazken, İsrail basını iki ismin, Trump yönetimi tarafından hazırlanan Yüzyılın Anlaşması planını görüştüğünü yazdı. 

    Greenblatt'ın İsrail'de 17 Eylül'deki erken genel seçimleri kazanan Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz ile de görüşeceği belirtilerken, görüşmenin tarihi henüz netlik kazanmadı.  

    Netanyahu, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimlerden 'hemen sonra' açıklayabileceğini söylemişti.

    Trump yönetiminin, İsrail'de salı günü yapılan erken genel seçimlerin ardından ülkede yeniden koalisyon krizi yaşanması nedeniyle söz konusu planın kamuoyuna açıklanmasını geciktirip geciktirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

    Jared Kushner
    © REUTERS / James Lawler Duggan
    Trump'ın damadı Kushner, 'Yüzyılın Anlaşması' için Orta Doğu'ya gidiyor

    İsrail'deki erken seçimlerde hem sağ, hem de sol partilerin oluşturduğu blok 120 sandalyeli mecliste koalisyon hükümetini kurabilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı. 

    Resmi olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ partilerden oluşan blok 55 milletvekilinde kalırken, Gantz'ın lideri olduğu Mavi-Beyaz ile sol partilerden oluşan blok ise meclise 44 sandalye gönderdi.  

    'YÜZYILIN ANLAŞMASI' PLANI

    ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

    Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

    Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

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    Etiketler:
    Yüzyılın Anlaşması, İsrail, ABD, Donald Trump, Benyamin Netanyahu, Jason Greenblatt
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