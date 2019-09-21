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13:01 21 Eylül 2019
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    İran bayrağı

    İran Dışişleri: ABD yönetimi yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmeli

    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
    Ortadoğu
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    Trump yönetimini İran'a karşı yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmeye çağıran İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi "En ağır olan ilk yaptırımlardan sonra İran çıkış yolunu buldu ve iç potansiyel ile dost ülkeler sayesinde gelişimini sürdürdü" dedi.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirkete yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

    © AP Photo / Carolyn Kaster
    ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı

    ABD'nin açıkladığı yaptırımların yeni bir mesele değil, eski yaptırımların yeni bir şekilde açıklanmasından ibaret olduğunu belirten Musevi, "ABD'liler, İran'a karşı yürüttükleri yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmelidir" çağrısında bulunarak şu vurguyu yaptı:

    "En ağır olan ilk yaptırımlardan sonra İran çıkış yolunu buldu ve iç potansiyel ile dost ülkeler sayesinde gelişimini sürdürdü." 

    ABD'yi artık dünyanın tek süper gücü olmadığını kabul etmeye çağıran Dışişleri Sözcüsü, "İran ile ilişkiler kurarak buradaki ekonomik fırsatlardan yararlanmak isteyen çok ülke var" dedi.

    İran bayrağı
    © AP Photo / Ronald Zak
    Rusya: ABD'nin İran Merkez Bankası'na uyguladığı yaptırım gayri meşru

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için gittiği New York'ta, İran devlet medyasına açıklamalarda bulundu.

    "Merkez Bankası'na yaptırım ABD'nin çaresizliğinin bir göstergesidir" değerlendirmesini yapan Zarif, şu vurguyu yaptı:

    Merkez Bankası önceden de yaptırım kapsamına alınmıştı. Yeniden yaptırım uygulayarak gıda ve ilaçların İran halkına ulaşmasını engellemek istiyorlar. Bu adım tüm uluslararası sözleşmelerin ihlalidir."

    İran bayrağı
    © AP Photo / Ronald Zak
    İran Merkez Bankası'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki
    ABD Hazine Bakanlığı dün İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirketine yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.

    Açıklamada, İran Merkez Bankası'nın İran Devrim Muhafızları'na, bu orduya bağlı Kudüs Gücü'ne ve 'terörist bağlantılarına' milyarlarca dolar sağladığı ileri sürülmüştü.

    Hazine Bakanı Steven Mnuchin de "İran'ın, Suudi Arabistan'a yönelik küstah saldırısı kabul edilemez" gerekçesini öne sürerek bu yaptırımlarla İran'ın tüm fonlarının kesileceğini iddia etmişti.

    Etiketler:
    Cevad Zarif, Abbas Musevi, ABD, İran
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