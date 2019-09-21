Zarif: Suudiler bile kendi uydurdukları Aramco saldırısının İran'ın işi olduğu kurmacasına inanmıyor

Riyad'ın bir yandan Aramco saldırısından Tahran'ı sorumlu tutarken diğer yandan Yemen'e misilleme düzenlediğine dikkat çeken İran Dışişleri Bakanı, "Bizzat Suudilerin bile İran'ın işi olduğuna dair kendi kurmacalarına inanmadığı aşikar" dedi.

ABD'nin vize vermesinin ardından gelecek hafta başlayacak BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın Aramco saldırısında Tahran'ı sorumlu tutması ve Trump yönetiminin Tahran'a karşı açıkladığı yeni yaptırımlarla ilgili Twitter'da değerlendirmelerde bulundu.

CNN'e verdiği mülakatta ABD ya da İsrail'in İran'ı vurması halinde bunu sınırlı saldırı diye sunma hesaplarının tutmayacağı, topyekün savaş çıkacağı uyarısını yapan Zarif, mülakattan bölümler de paylaştı.

On @CNN, I emphasized that here's no such thing as a "limited strike". Iran does NOT want war, but we will NOT hesitate to defend ourselves.



Also, Yemenis, under brutal attack for yrs, have powerful motivation to build what it takes to defend themselves.https://t.co/qKYfeFgJAv — Javad Zarif (@JZarif) September 19, 2019

İranlı bakan, ABD destekli Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Mart 2015'ten beri devam eden ve pek çok uzman tarafından 'soykırım' diye tanımlanan saldırısını da "Arap kanına karşı Arap petrolü / ABD politikası hakkında okuma kitabı" başlığı altında irdeledi.

Arab blood vs. Arab oil / A primer on U.S. policy:



- 4 yrs of indiscriminate bombardment of Yemen

- 100,000 dead Yemenis

- 20M malnourished Yemenis

- 2.3M cholera cases

= carte blance for culprits.



- Retaliatory Yemeni strike on oil storage tanks

= unacceptable "act of war" — Javad Zarif (@JZarif) September 19, 2019

Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarına yanıtı verirken "Son Amerikalıya dek savaşmak isteyen İran değil, daha ziyade kendisinin B Takımı'dır, bunlar İran'la son Amerikalıya dek savaşmak ister görünmektedir" dedi.

.@SecPompeo has it the other way around:



It's not #Iran that wishes to fight to the last American; rather, it is his #B_Team hosts who seem to wish to fight Iran to the last American.



Iran has no desire for war, but we will, and always have, defend our people and our nation. — Javad Zarif (@JZarif) September 20, 2019

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırılarla ilgili temelsiz şekilde İran'ı suçladığına, ama ardından Yemen'deki ateşkesi bozarak Hudeyde'ye misillemede bulunduğuna dikkat çeken Zarif, "Bizzat Suudilerin bile İran'ın işi olduğuna dair kendi kurmacalarına inanmadığı aşikar" diye iğneledi.

Since the Saudi regime has blamed Iran—baseless as that is—for the attacks on its oil facilities, curious that they retaliated against Hodaideh in Yemen today—breaking a UN ceasefire. It is clear that even the Saudis themselves don't believe the fiction of Iranian involvement. — Javad Zarif (@JZarif) September 21, 2019

İran Merkez Bankası'na yaptırımın ABD'nin çaresizliğinin bir göstergesi olduğunu da vurgulayan Zarif, daha önce de yaptırım kapsamına alınmış Merkez Bankası'na yeniden yaptırım uygulayarak gıda ve ilaçların İran halkına ulaşmasının engellemek istendiğinin altını çizdi.

US' new designation of Central Bank displays:



- desperation & the failure of its "max pressure"



- the preventing of CBI from financing import of food & medicine for our people



- #B_Team's fear of US return to negotiation



- #B_Team's efforts to drag @realdonaldtrump into war — Javad Zarif (@JZarif) September 21, 2019

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yalan söyleyerek Trump'ı yanlış politikalara yönlendirdiğine dair demecini de gündeme getiren İran Dışişleri Bakanı, B Takımı'nın Trump'ın yalan söylenip savaşa itilebilecek kolay lokma olarak gördüğünü ve ABD ordusuna da kendi paralı askerleri muamelesi yaptığını söyledi.

Even President Trump’s former Secretary of State now confirms what we have long pointed out:#B_Team took @realDonaldTrump for an easy mark who could be lied to and pushed to war—and the US military as their personal mercenary.



Some still do, despite his firing of one member. pic.twitter.com/fTVDhS77XZ — Javad Zarif (@JZarif) September 21, 201

Zarif, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ve Trump'ın görevden aldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı, perde arkasında çevirdikleri dolaplarla Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışan B Takımı olarak tanımlıyor.