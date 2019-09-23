Kayıt
15:13 23 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Friends

    İsrail ordusunun 'Friends'in 25. yılına özel yayımladığı video tepki çekti

    © Fotoğraf : Pixabay
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    İsrail ordusu, 1994 - 2004 yılları arasında yayınlanlanan popüler komedi dizisi Friends'in 25. yılı için bir video yayımladı. Söz konusu video sosyal medyada tepki topladı.

    israil bayrak
    Twitter
    İsrail'de Filistinlileri temsil eden partiler, başbakanlık için Gantz'ı önerdi
    22 Eylül 1994 yılında NBC'de yayımlanmaya başlayan ve toplam 10 sezon süren unutulmaz komedi dizisi 'Friends'in 25. yılıydı. 

    Dünyaca ünlü birçok marka dizinin 25. yılına özel kutlama yaparken, İsrail Ordusu'ndan (IDF) da beklenmedik bir adım geldi. 

    Ordunun resmi Twitter hesabından "Askerlerimiz Friends'in 25. yılını arkadaşlarıyla birlite kutlamaktan daha iyi bir yol düşünemediler" mesajıyla bir video paylaşıldı. 

    Videoda kadın ve erkek askerlerin bir meydana dizilmiş sandalyelere sırayla oturdukları ve ellerindeki şemsiyeleri açtıkları görünlüyor. 

    Görüntülerin sonunda ise 'Arkadaşlarınızla paylaşın' mesajı görünüyor. 

    ​Söz konusu tweet yüzlerce paylaşım ve yorum alırken, kullanıcılar ordunun bu tarz bir video paylaşmasını eleştirdi. 

    Bir kullanıcı ordunun Filistindeki rolünü de eleştirerek "Geçtiğimiz 7 yıl boyunca her gün Filistin insan haklarını ihlal eden bir ordudan 'beklenen' paylaşım. Burada görülecek bir şey yok" ifadelerini kullandı. 

    ​Başka bir kullanıcı ise cevap olarak 'Filistin'de 4 çocuk İsrail bombardımanında öldü' başlıklı haberi gönderdi. 

    ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ, IRAN'I TWİTTER'DA TROLLEMİŞTİ

    2018 yılında İsrail'in ABD Büyükelçiği, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından atılan bir tweete Kötü Kızlar (Mean Girls) dizisinden alıntı yapılan gif paylaşarak cevap vermişti. 

    Hameney tweette "İsrail'e karşı tavrımız, her zaman aynı. Israil, Batı Asya bölgesinde sökülüp atılması gereken kanserli bir tümördür: (Bunun yapılması) mümkündür ve olacaktır" ifadelerini kullanmış, büyükelçilik tarafından atılan gif'te ise dizi karakterlerinden birinin 'Neden bana takıksın' dediği görülmüştü.

    Etiketler:
    Twitter, Video, Friends, İsrail ordusu, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran Silahlı Kuvvetleri askeri geçit töreni düzenlemekle birlikte, askeri ve savunma alanında en yeni kazanımlarını görücüye çıkardı.
    İran'ın askeri geçit töreninden kareler
    Karikatür
    Pompeo: En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet