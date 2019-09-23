İsrail ordusunun 'Friends'in 25. yılına özel yayımladığı video tepki çekti

İsrail ordusu, 1994 - 2004 yılları arasında yayınlanlanan popüler komedi dizisi Friends'in 25. yılı için bir video yayımladı. Söz konusu video sosyal medyada tepki topladı.

22 Eylül 1994 yılında NBC'de yayımlanmaya başlayan ve toplam 10 sezon süren unutulmaz komedi dizisi 'Friends'in 25. yılıydı.

Dünyaca ünlü birçok marka dizinin 25. yılına özel kutlama yaparken, İsrail Ordusu'ndan (IDF) da beklenmedik bir adım geldi.

Ordunun resmi Twitter hesabından "Askerlerimiz Friends'in 25. yılını arkadaşlarıyla birlite kutlamaktan daha iyi bir yol düşünemediler" mesajıyla bir video paylaşıldı.

Videoda kadın ve erkek askerlerin bir meydana dizilmiş sandalyelere sırayla oturdukları ve ellerindeki şemsiyeleri açtıkları görünlüyor.

Görüntülerin sonunda ise 'Arkadaşlarınızla paylaşın' mesajı görünüyor.

F•R•I•E•N•D•S



Our soldiers couldn’t think of a better way to celebrate #Friends25 than celebrating...with friends 💙 pic.twitter.com/kYsTjAoAAH — Israel Defense Forces (@IDF) September 22, 2019

​Söz konusu tweet yüzlerce paylaşım ve yorum alırken, kullanıcılar ordunun bu tarz bir video paylaşmasını eleştirdi.

Bir kullanıcı ordunun Filistindeki rolünü de eleştirerek "Geçtiğimiz 7 yıl boyunca her gün Filistin insan haklarını ihlal eden bir ordudan 'beklenen' paylaşım. Burada görülecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

A very normal post from a military that has violated Palestinian human rights every day for the past 7 decades. Nothing to see here, folks! https://t.co/F3rTP60egW — Esor (my name is actually rose) (@esorfasal) September 22, 2019

​Başka bir kullanıcı ise cevap olarak 'Filistin'de 4 çocuk İsrail bombardımanında öldü' başlıklı haberi gönderdi.

​ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ, IRAN'I TWİTTER'DA TROLLEMİŞTİ

2018 yılında İsrail'in ABD Büyükelçiği, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından atılan bir tweete Kötü Kızlar (Mean Girls) dizisinden alıntı yapılan gif paylaşarak cevap vermişti.

Hameney tweette "İsrail'e karşı tavrımız, her zaman aynı. Israil, Batı Asya bölgesinde sökülüp atılması gereken kanserli bir tümördür: (Bunun yapılması) mümkündür ve olacaktır" ifadelerini kullanmış, büyükelçilik tarafından atılan gif'te ise dizi karakterlerinden birinin 'Neden bana takıksın' dediği görülmüştü.

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