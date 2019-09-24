Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge’de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına 2 adet havan topu atıldı.
#BREAKING Two rockets hit Baghdad’s Green Zone - security sources and diplomats via @reuters— John Davison (@JohnDrtrs) September 23, 2019
Saldırı sonrası Yeşil Bölge'de söz konusu Büyükelçiliğe yakın iki askeri kontrol noktasının, araç geçişlerine de kapatıldığı ifade edildi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına daha önce de havan topuyla saldırılar düzenlenmişti.
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