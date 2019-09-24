Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için parlamentoda çoğunluk desteğini arkasına aldı

Parlamentodaki 55 vekilin Netanyahu'nun hükümeti kurması gerektiği yönünde karar aldığı bildirilirken, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'na 54 vekilden destek geldiği bilgisi verildi.
Netanyahu, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Oluşabilecek tek hükümet geniş bir birlik hükümetidir. Böyle bir hükümete ulaşmanın tek yolu oturup açık fikirli bir şekilde konuşmaktır."
הממשלה היחידה שאפשר להקים היא ממשלת אחדות רחבה בינינו. הדרך היחידה להגיע לממשלה כזאת היא לשבת ולדבר. אם נדבר בראש פתוח ובנפש חפצה, נוכל להקים ממשלה טובה ורחבה לישראל. שנה טובה! pic.twitter.com/9qUn7o2kR0— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 23, 2019
Diğer yandan 'Evimiz İsrail' partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, yaptığı açıklamada, seçilen adayların hiçbirini desteklemeyeceğini belirtti.
Seçimlerin kesin sonuçları 25 Eylül'de Rivlin'e sunulacak. Cumhurbaşkanı Rivlin, başbakanlık makamının parlamento tarafından seçilen adaylarıyla görüşecek. Aday seçildikten sonra, uygulanabilir bir koalisyon oluşturmak için 42 günlük bir süre verilecek.
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