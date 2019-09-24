Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için parlamentoda çoğunluk desteğini arkasına aldı

İsrail medyası, Knesset'teki (parlamento) 55 vekilin, yeni hükümeti kurması için Likud partisi lideri ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun safında yer aldığını bildirdi.

İsrail merkezli Kanal 13'ün aktardığına göre, bu yıl yapılan ikinci seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in gözetiminde yeni hükümetin kurulmasına dönük yürütülen istişare turunda sona gelindi.

Parlamentodaki 55 vekilin Netanyahu'nun hükümeti kurması gerektiği yönünde karar aldığı bildirilirken, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'na 54 vekilden destek geldiği bilgisi verildi.

Netanyahu, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Oluşabilecek tek hükümet geniş bir birlik hükümetidir. Böyle bir hükümete ulaşmanın tek yolu oturup açık fikirli bir şekilde konuşmaktır."

הממשלה היחידה שאפשר להקים היא ממשלת אחדות רחבה בינינו. הדרך היחידה להגיע לממשלה כזאת היא לשבת ולדבר. אם נדבר בראש פתוח ובנפש חפצה, נוכל להקים ממשלה טובה ורחבה לישראל. שנה טובה! pic.twitter.com/9qUn7o2kR0 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 23, 2019

​Diğer yandan 'Evimiz İsrail' partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, yaptığı açıklamada, seçilen adayların hiçbirini desteklemeyeceğini belirtti.

Seçimlerin kesin sonuçları 25 Eylül'de Rivlin'e sunulacak. Cumhurbaşkanı Rivlin, başbakanlık makamının parlamento tarafından seçilen adaylarıyla görüşecek. Aday seçildikten sonra, uygulanabilir bir koalisyon oluşturmak için 42 günlük bir süre verilecek.