Barzani’den bağımsızlık referandumu mesajı: Hiçbir zaman boyun eğmeyenleri selamlıyorum

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, 2 yıl önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde düzenlenen bağımsızlık referandumunun 2. yıldönümünde, “Bu özel günde hiçbir zaman boyun eğmeyenleri saygıyla selamlıyor ve takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani bağımsızlık referandumunun 2. yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

On this special day, I highly and respectfully salute and appreciate those who never bowed. pic.twitter.com/2XEzVITLuB — Masoud Barzani (@masoud_barzani) September 25, 2019

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25 Eylül’ün özel bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, “Hiçbir zaman boyun eğmeyenleri saygıyla selamlıyor ve takdir ediyorum” ifadesini kullandı.

IKBY Barzani başkanlığında 2 yıl önce 25 Eylül'de tartışmalı bir şekilde bağımsızlık referandum düzenlemişti. Referandumdan yüzde 92.73’ oranda ‘evet' yanıtı çıkması sonrasında, Irak güçleri ve Haşdi Şabi Kerkük ve çevresine girerek, Bağdat ile Erbil arasında tartışmalı olan bölgelerde askeri kontrolü ele geçirmişti.