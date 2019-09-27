Olası protestolara karşı güvenlik güçlerini alarma geçiren Sisi'den yandaşlarına: Endişeye mahal yok

Sisi karşıtı protesto çağrılarının yapıldığı Kahire'nin merkezinde güvenlik güçleri çok sıkı önlemler alırken Tahrir Meydanı'na girişler kapatıldı. New York'tan Kahire'ye dönen Sisi, kendisini karşılayan yandaşlarına "Mısır halkı çok bilinçlidir, içiniz rahat olsun. Endişelenecek hiçbir şey yok" diye seslendi.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'ye karşı 'son 5 yılın ilk protestosunun' 20 Eylül'de düzenlenmesinin ardından bugün için yapılan tekrar sokaklara dökülme çağrısının nasıl karşılık bulacağı merak konusu.

Bugün başkent Kahire'nin merkezinde güvenlik güçleri çok sıkı önlemler alırken Tahrir Meydanı'na girişler de kapatıldı.

Sisi, destekçilerine, protestoların devam ettirilmesine yönelik çağrılarla ilgili endişelenmemelerini telkin etti.

Haftayı BM Genel Kurulu için New York'ta geçirdikten sonra cuma günü şafakla birlikte Kahire'ye dönen Sisi'yi dini yetkililer ve taraftarları karşıladı.

Mısır'da haftasonunun başladığı cuma günü sabahın köründe niye ayakta olduklarını sorarak taraftarlarına takılan Sisi, "Buna değecek bir durum yok. Mısır halkı çok bilinçlidir, içiniz rahat olsun. Endişelenecek hiçbir şey yok" dedi.

Protestoları tetikleyen bir sosyal medya hesabının kendisini yolsuzlukla suçlayan videolarını da bir kez daha reddeden Sisi, "Daha önce de denedikleri gibi gerçek olmayan bir imaj sunmak için yalanlar, karalamalar ve biraz medya çalışmasıyla oluşturularak resmedilen bir imaj. Ama biz gerçekten güçlüyüz, sizin sayenizde ülke gerçekten güçlü" diye konuştu.

Ancak milyonlarca Mısırlının kendisi için toplanacağı kitlesel destek gösterisi talebinde bulunabileceği bir noktanın gelebileceğini sözlerine ekledi.

Mısır Cumhurbaşkanı'nın Kahire'de kendisini sevgi gösterisiyle karşılayan yandaşlarına hitabı resmi Facebook sayfasından yayımlandı.

Protestoların tetikleyicisi, kendisini 'İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit ve aktör' olarak tanıtan Muhammed Ali adlı bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı yayınlar.

2 Eylül'den beri yayımladığı videolarla Mısır'da gündem haline gelen Muhammed Ali, kendiliğinden sürgüne gitmesinin öncesinde 15 yıl orduya müteahhitlik yaptığı, Sisi yönetimiyle de çalıştığı, yapılan yolsuzlukları bildiği iddiasıyla doğrudan Cumhurbaşkanı ve orduyu suçluyor.

Milyonlarca Mısırlı sefalet içinde yaşarken Sisi ve generallerinin lüks saraylara, villalara, otellere milyonlarca dolar harcadığını anlatan Ali, pazartesi günü 'Sisi bu kadar yeter' etiketi başlattı ve 20 Eylül cuma günü Ehli ve Zemalik arasındaki süper kupa futbol maçının sonrası için eylem çağrısı yaptı.

Ve birkaç hafta öncesine dek Mısırlıların tanımadığı Ali'nin İspanya'dan yaptığı çağrı Mısır'da ufak çaplı da olsa bir karşılık buldu. Bunun üzerine Ali bugün için milyonlarca kişinin sokağa dökülerek Sisi'yi devirmesi çağrısı yaptı.

20 Eylül gecesi süper kupa maçının ardından patlak veren protestoların ardından güvenlik güçleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İnsan hakları örgütleri bu sayıyı 'en az 1900' diye ifade etti. Başsavcı perşembe günkü açıklamasında gözaltına alınıp sorgulananların sayısının 1000'i geçmediğini söyledi.