Kayıt
13:39 27 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bisilket üzerindeki Sisi, Kahire'deki askeri akademinin öğrencilerinin fiziksel egzersizlerini teftiş ederken

    Olası protestolara karşı güvenlik güçlerini alarma geçiren Sisi'den yandaşlarına: Endişeye mahal yok

    © REUTERS / The Egyptian Presidency
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol

    Sisi karşıtı protesto çağrılarının yapıldığı Kahire'nin merkezinde güvenlik güçleri çok sıkı önlemler alırken Tahrir Meydanı'na girişler kapatıldı. New York'tan Kahire'ye dönen Sisi, kendisini karşılayan yandaşlarına "Mısır halkı çok bilinçlidir, içiniz rahat olsun. Endişelenecek hiçbir şey yok" diye seslendi.

    Small groups of protesters gather in central Cairo shouting anti-government slogans in Cairo, Egypt September 20, 2019. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    Kahire'de Sisi'ye karşı 'ufak ama ilk protestoyu' bir sosyal medya hesabının yolsuzluk suçlamaları tetikledi
    Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'ye karşı 'son 5 yılın ilk protestosunun' 20 Eylül'de düzenlenmesinin ardından bugün için yapılan tekrar sokaklara dökülme çağrısının nasıl karşılık bulacağı merak konusu. 

    Bugün başkent Kahire'nin merkezinde güvenlik güçleri çok sıkı önlemler alırken Tahrir Meydanı'na girişler de kapatıldı.

    Sisi, destekçilerine, protestoların devam ettirilmesine yönelik çağrılarla ilgili endişelenmemelerini telkin etti. 

    Haftayı BM Genel Kurulu için New York'ta geçirdikten sonra cuma günü şafakla birlikte Kahire'ye dönen Sisi'yi dini yetkililer ve taraftarları karşıladı.

    Mısır'da haftasonunun başladığı cuma günü sabahın köründe niye ayakta olduklarını sorarak taraftarlarına takılan Sisi, "Buna değecek bir durum yok. Mısır halkı çok bilinçlidir, içiniz rahat olsun. Endişelenecek hiçbir şey yok" dedi.

    Protestoları tetikleyen bir sosyal medya hesabının kendisini yolsuzlukla suçlayan videolarını da bir kez daha reddeden Sisi, "Daha önce de denedikleri gibi gerçek olmayan bir imaj sunmak için yalanlar, karalamalar ve biraz medya çalışmasıyla oluşturularak resmedilen bir imaj. Ama biz gerçekten güçlüyüz, sizin sayenizde ülke gerçekten güçlü" diye konuştu.

    Ancak milyonlarca Mısırlının kendisi için toplanacağı kitlesel destek gösterisi talebinde bulunabileceği bir noktanın gelebileceğini sözlerine ekledi. 

    Mısır Cumhurbaşkanı'nın Kahire'de kendisini sevgi gösterisiyle karşılayan yandaşlarına hitabı resmi Facebook sayfasından yayımlandı. 

    Protestoların tetikleyicisi, kendisini 'İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit ve aktör' olarak tanıtan Muhammed Ali adlı bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı yayınlar.

    2 Eylül'den beri yayımladığı videolarla Mısır'da gündem haline gelen Muhammed Ali, kendiliğinden sürgüne gitmesinin öncesinde 15 yıl orduya müteahhitlik yaptığı, Sisi yönetimiyle de çalıştığı, yapılan yolsuzlukları bildiği iddiasıyla doğrudan Cumhurbaşkanı ve orduyu suçluyor.

    Milyonlarca Mısırlı sefalet içinde yaşarken Sisi ve generallerinin lüks saraylara, villalara, otellere milyonlarca dolar harcadığını anlatan Ali, pazartesi günü 'Sisi bu kadar yeter' etiketi başlattı ve 20 Eylül cuma günü Ehli ve Zemalik arasındaki süper kupa futbol maçının sonrası için eylem çağrısı yaptı. 

    Ve birkaç hafta öncesine dek Mısırlıların tanımadığı Ali'nin İspanya'dan yaptığı çağrı Mısır'da ufak çaplı da olsa bir karşılık buldu. Bunun üzerine Ali bugün için milyonlarca kişinin sokağa dökülerek Sisi'yi devirmesi çağrısı yaptı. 

    20 Eylül gecesi süper kupa maçının ardından patlak veren protestoların ardından güvenlik güçleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İnsan hakları örgütleri bu sayıyı 'en az 1900' diye ifade etti. Başsavcı perşembe günkü açıklamasında gözaltına alınıp sorgulananların sayısının 1000'i geçmediğini söyledi. 

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uyuni Gölü, 10 milyar ton tuz rezervi ile de dikkat çekiyor.
    Bolivya’nın doğa harikası Uyuni Tuz Gölü’nün nefes kesen manzaraları
    Karikatür
    ‘ABD’nin F-35’lerde geri adım atmasının sebebi Türkiye’yi tamamen kaybetme korkusu'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet