Suriye: ABD’nin ‘kimyasal saldırı’ açıklaması büyük bir yalan

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlediği yönündeki açıklamaların büyük bir yalan olduğunu belirtti.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye hükümetinin 19 Mayıs'ta Lazkiye bölgesinde kimyasal silah olarak klor gazı kullandığını iddia etmişti.

Muallim, bugünkü basın toplantısında, Pompeo’nun iddiasıyla ilgili soruya, “Büyük yalan” dedi.

Suriye hükümeti daha önce de kimyasal silah kullandığı iddiaları defalarca reddetmişti.

Pompeo’nun sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, BM’nin soruşturması bitmeden ABD’nin böyle bir açıklama yapmasından dolayı üzüntü duyduklarını, bunun Suriye’deki politik çözüm sürecini olumsuz etkileyebileceğini söylemişti.