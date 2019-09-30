İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten sitem: Nükleer güce sahip bir devlet ABD ile baş edemiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa’daki nükleer güce sahip olan devletlerden birine ABD ile karşı koyamadığı için, isim vermeden sitem etti.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarını yayınladığı Zarif, Avrupa’daki nükleer silaha sahip olan devletlerden birine ABD ile karşı koyamadığı için, isim vermeden sitem etti.

Zarif, “Avrupa’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) nükleer bombası bulunan daimi bir üyesi olan ülkenin lideri ile konuştuğumuz zaman kendisi, (ABD Başkanı Donald) Trump’ın izni olmadan bir işi yapamayacağı yanıtını veriyor” diye konuştu.

Zarif, hangi ülkeden bahsettiğini açıklamasa da son zamanlarda İran’ın nükleer anlaşma konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aktif diyalog halinde bulunduğu ve daha önce Fransa’nın anlaşma kapsamında üstlenmiş olduğu taahhütleri uygulamak üzere ABD’ye ‘izin için’ başvurduğundan dolayı Paris’e sitem ettiği biliniyor.

Avrupa ülkelerinin Washington’a karşı koyamadıkları için son zamanlarda ABD ile yakınlaştığına dikkat çeken Zarif, bu ülkelerin böylelikle ‘itibarlarından geri kalanını korumaya’ çalıştıklarını vurguladı.

“Avrupa, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nda (KOEP) kalması için beş aydır İran petrolünün gelirlerine eşdeğer bir kredi sağlamaya çalışıyor, ancak en küçük bir çalışma dahi yapamadı” diyen Zarif, bunun Avrupalıların ‘kendi güvenlikleri için kendi paralarından harcama yapmaya efendilerinin izni olmadığından’ kaynaklandığını sözlerine ekledi.