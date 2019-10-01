Lübnan Başbakanı, Güney Afrikalı bikini modeline 16 milyon dolar hediye etmiş

Ortadoğu siyasi satrancının piyonlarından Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, 2012'de 19 yaşındayken ilişkiye girdiği Güney Afrikalı model Candice van der Merwe'ye 2013'ten itibaren en az 16 milyon dolar gönderdiği Güney Afrika'da görülen vergi davasının kayıtlarına geçti.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Kasım 2017'de alıkonularak istifaya zorlanmasıyla dünyada, ailesinin sahibi olduğu Türk Telekom'u iflas ettirmesiyle Türkiye'de gündem olan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Güney Afrikalı bir model için milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.

💘 "Love you my Saad :)," Candice van der Merwe wrote to #Hariri in 2013.



Then, her assets suddenly soared, thanks to a transfer of $15,299,965 from a bank in #Lebanon.



"Lady luck, it would seem, suddenly smiled on the applicant," a judge wrote in 2015.https://t.co/ZYEFnCDHyl — Hezbollah Watch® (@HezbollahWatch) September 30, 2019

Hariri ailesinin sahibi olduğu Saudi Oger holdingin 2017'de inşaat faaliyetlerine son verdiği ve medya organlarında maaşlarını ödeyemediği bir dönemde, Lübnan'da ekonomik kriz protestoları tetiklerken hükümetin ekonomik OHAL ilan edip kemer sıkmaya başvurduğu bir dönemde Güney Afrika'daki maliye ve vergi yetkililerinin bir modele transfer edilen çok büyük miktar paralardan şüphelenip soruşturma açmasıyla beklenmedik bir skandal patladı.

Mezheplere dayalı Lübnan siyasetinin Sünni blok lideri, ABD ile Suudi Arabistan'ın müttefiki, evli ve üç çocuk babası Başbakan Saad Hariri'nin, 2012'de Seyşeller'de lüks bir tesiste tanışıp ilişkiye girdiği 'bikini modeli' Candice van der Merwe'ye 2013'ten itibaren en az 16 milyon dolar gönderdiği Güney Afrika'da görülen bir davanın kayıtlarına geçti.

Candice-Jean van der Merwe pic.twitter.com/5Dzd5jwJ2p — Ali Mourad (@alihmourad) September 30, 2019

Güney Afrika'daki mahkemenin elindeki belgeleri yayımlayan The New York Times (NYT) gazetesi, Hariri'nin 2013 yılında resmi görevinin bulunmadığını, model sevgilisi için harcamaları Mayıs 2018 itibarıyla net 1.36 milyar dolar hesaplanan kişisel servetinden yapmış olabileceğini, para transferinin en azından şimdilik Lübnan ve Güney Afrika yasalarını ihlal eder görünmediğini kaydetti. Bununla birlikte şu bilgileri paylaşmaktan geri durmadı.

YILLIK 5400 DOLAR GELİR BİLDİRİRKEN BİR GÜNDE HESABINA 16 MİLYON DOLAR YATTI

Hariri, van der Merwe'nin banka hesaplarına para transferlerini iki başbakanlık dönemi arasında yaparken Gelecek Hareketi partisinin lideriydi.

2013'te ilk transferi yaptığında 43 yaşındaydı ve aile holdinginin işlerini yürütüp Fransa ve Suudi Arabistan'da yaşıyordu.

Van der Merwe o dönemde 20 yaşındaydı, enerji içeceklerinin reklamlarından ve mayo takvimlerinden tanınıyordu, ama devlete bildirdiği yıllık geliri 5400 doları geçmiyordu.

2011 yılında mayo takvimi için bikinili verdiği röportajda Jack Johnson ve Celine Dion dinlemeyi, Jet Ski binip babasıyla birlikte helikopter uçurmayı sevdiğini anlatmıştı.

Mayıs 2013'e gelindiğinde bir Lübnan bankasından yapılan 15 milyon 299 bin 965 dolarlık transferle hesaplarında patlama yaşandı.

Güney Afrika'da bir yargıç 2015'te bu durumla "Sanki talih yüzüne gülmüş" diye not alarak dalga geçmiş.

candice van der merwe ! Worth of 16 million dollars ! 🤨 pic.twitter.com/BevVtnOH2U — Said Mrad (@djsaidmrad) October 1, 2019

Devasa para transferi Güney Afrika'daki maliye ve vergi yetkililerinin dikkatlerini çekmeseydi bir sır olarak kalabilirdi. Ama yetkililerin bunun gelir vergisine tabi olmasına karar vermesine karşı van der Merwe hediye olduğunda ve dolayısıyla Güney Afrika yasalarına göre vergilendirilemeyeceğinde ısrar etmesiyle konu mahkemelik oldu.

Model, duruşmalarda, kendisine parayı herhangi bir şart koşmadan veren kişinin Saad Hariri olduğunu söylemek zorunda kaldı.

'SAAD'IM SENİ SEVİYORUM'

Mahkeme belgelerine göre emlak satın alabilmesi için kendisine para transferi yapmasını istediği Lübnan'nın bir numaralı siyasetçisine banka hesabı bilgilerini gönderdiği e-postada "Saad'ım seni seviyorum" yazdı.

NYT, haberle ilgili teyit almak için ne Hariri'ye ne van der Merwe'ye ulaşabildiğini ne de avukatlarının bilgi vermeyi kabul ettiğini belirtti.