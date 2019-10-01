Lübnan Başbakanı, Güney Afrikalı bikini modeline 16 milyon dolar hediye etmiş

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Kasım 2017'de alıkonularak istifaya zorlanmasıyla dünyada, ailesinin sahibi olduğu Türk Telekom'u iflas ettirmesiyle Türkiye'de gündem olan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Güney Afrikalı bir model için milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.
💘 "Love you my Saad :)," Candice van der Merwe wrote to #Hariri in 2013.— Hezbollah Watch® (@HezbollahWatch) September 30, 2019
Then, her assets suddenly soared, thanks to a transfer of $15,299,965 from a bank in #Lebanon.
"Lady luck, it would seem, suddenly smiled on the applicant," a judge wrote in 2015.https://t.co/ZYEFnCDHyl
Mezheplere dayalı Lübnan siyasetinin Sünni blok lideri, ABD ile Suudi Arabistan'ın müttefiki, evli ve üç çocuk babası Başbakan Saad Hariri'nin, 2012'de Seyşeller'de lüks bir tesiste tanışıp ilişkiye girdiği 'bikini modeli' Candice van der Merwe'ye 2013'ten itibaren en az 16 milyon dolar gönderdiği Güney Afrika'da görülen bir davanın kayıtlarına geçti.
Candice-Jean van der Merwe pic.twitter.com/5Dzd5jwJ2p— Ali Mourad (@alihmourad) September 30, 2019
YILLIK 5400 DOLAR GELİR BİLDİRİRKEN BİR GÜNDE HESABINA 16 MİLYON DOLAR YATTI
2013'te ilk transferi yaptığında 43 yaşındaydı ve aile holdinginin işlerini yürütüp Fransa ve Suudi Arabistan'da yaşıyordu.
Van der Merwe o dönemde 20 yaşındaydı, enerji içeceklerinin reklamlarından ve mayo takvimlerinden tanınıyordu, ama devlete bildirdiği yıllık geliri 5400 doları geçmiyordu.
2011 yılında mayo takvimi için bikinili verdiği röportajda Jack Johnson ve Celine Dion dinlemeyi, Jet Ski binip babasıyla birlikte helikopter uçurmayı sevdiğini anlatmıştı.
September 30, 2019
Mayıs 2013'e gelindiğinde bir Lübnan bankasından yapılan 15 milyon 299 bin 965 dolarlık transferle hesaplarında patlama yaşandı.
Güney Afrika'da bir yargıç 2015'te bu durumla "Sanki talih yüzüne gülmüş" diye not alarak dalga geçmiş.
candice van der merwe ! Worth of 16 million dollars ! 🤨 pic.twitter.com/BevVtnOH2U— Said Mrad (@djsaidmrad) October 1, 2019
Model, duruşmalarda, kendisine parayı herhangi bir şart koşmadan veren kişinin Saad Hariri olduğunu söylemek zorunda kaldı.
'SAAD'IM SENİ SEVİYORUM'
Mahkeme belgelerine göre emlak satın alabilmesi için kendisine para transferi yapmasını istediği Lübnan'nın bir numaralı siyasetçisine banka hesabı bilgilerini gönderdiği e-postada "Saad'ım seni seviyorum" yazdı.
NYT, haberle ilgili teyit almak için ne Hariri'ye ne van der Merwe'ye ulaşabildiğini ne de avukatlarının bilgi vermeyi kabul ettiğini belirtti.
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