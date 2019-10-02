Ürdün, Suriye ve Lübnan elektrik ağlarını birleştiriyor

Ürdün, Suriye ve Lübnan’ın bu yılın sonuna kadar elektrik ağlarını birleştirmeyi planladığı belirtildi.

Ürdün meclisindeki Enerji Komitesi üyesi Musa Hanteş, Sputnik’e açıklamasında, “Görev iki kısımdan oluşuyor. İlki, Lübnan ve Ürdün arasındaki anlaşmaya dayanıyor, burada sorun yok, bitirdik. Ürdün ile Lübnan arasında transit köprüsü kaldı ki bu da Suriye kısmını oluşturuyor. Suriye ile ilgili sorunlar da çözüme kavuşturuldu” dedi.

Ürdünlü politikacı, Suriye ile elektrik hatlarını yıl sonuna kadar birleştirileceğini belirterek, “Bu, herkesin çıkarına” diye kaydetti.

Ürdün dahil tüm Arap ülkeler ile Suriye arasındaki ilişkilerin son zamanlarda istikrara dönmeye başladığını söyleyen Hanteş, Suriye’nin güneyinin elektriğe ihtiyacı olduğunu, Ürdün’ün de 1500 megavat fazlalığı olduğunu ve bu fazlalığın 2020 Haziran ayına kadar 2 bine ulaşabileceğini anlattı. Kraliyetin elektriğini Suriye ve Lübnan’a satacağını söyleyen Ürdünlü milletvekili, Suriye üzerinden Lübnan’a uzanacak hattın en kısalardan biri olduğunu kaydetti.