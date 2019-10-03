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17:17 03 Ekim 2019
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    Suudi Arabistan'da kadınlar stadyuma alındı

    Suudi Arabistan'da bir ilk: Kadınlar asker olabilecek

    © AFP 2019 / Fayez Nureldine
    Ortadoğu
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    Vahhabilikle yönetilen Suudi Arabistan'da kadınların güvenlik kuvvetlerinin ardından orduya katılmalarına da izin çıktı. 

    Suudi kadın pilot: Krallık’ta çalışmak istiyorum
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    Suudi kadın pilot: Krallık’ta çalışmak istiyorum
    Suudi gazetesi Şarkul Avsat, Savunma Bakanlığı'nın kadınların er, onbaşı, subay ve çavuş rütbeleriyle kara, hava, deniz, stratejik füze kuvvetleri ve sağlık hizmetleri kollarında görev almasına izin verdiğini duyurdu. 

    'EN ÖNEMLİ BAKANLIĞA GİRMELERİ ÇOK ÖNEMLİ ADIM'

    Gazeteye konuşan Suudi Savunma Bakanlığı'nın Milli Savunma Operasyonları Merkezi Müdürü Tuğgeneral Hasan el Şihiri, kararı "Kadınların krallığın en önemli bakanlığına kabul edilmesi, doğru yönde atılmış bir adım" diye değerlendirdi.  

    Şihiri, 'binlerce kadının katılımlarıyla Savunma Bakanlığı'nda fark yaratacağını, erkeklerle yan yana çalışma alanı bulacağını, hava, deniz ve kara kuvvetlerinde kadınların aktif bir unsur haline geleceğini' dile getirdi. 

    Geçen yıl da kadınların uyuşturucuyla mücadele dairesi, ceza infaz kurumları, ceza soruşturma birimleri ve gümrük muhafaza gibi güvenlik güçlerine izin verilmişti. 

    Suudi Arabistan'lı kadın otomobil yarışçısı
    © AFP 2019 / Fayez Nureldine
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    Şarkul Avsat'ın haberinde "Suudi kadınlar iç sektörde ise trafik, karayolu güvenliği, güvenlik devriyeleri, bölge polisliği, hac ve umre güvenliği, silah ve patlayıcılar, ahlaki ve fikri yönlendirme gibi konularda görev almaya devam ediyor" denildi.

    Gazeteye konuşan Şûra Meclisi üyesi Haya Abdulaziz el Maneea, Suudi kadınlarını güçlendirmenin yolunun onları tüm alanların bir parçası haline getirmekten geçtiğini söyledi. 

    REFORMLARLA BATI'NIN GÖZDESİYKEN NELERLE MEŞGUL OLDU?

    Babası Selman bin Abdülaziz'in Ocak 2015'te tahta oturması sonrası 'fiili kral' pozisyonuna gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS), bir yandan kadınlara yönelik reformlarla Batı kamuoyu ve medyasında övgü topladı.

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı vakası sonrası kamuoyuna ilk açıklamalarını Geleceğe Yatırım İnisiyatifi'nde yaptı.
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
    Suudi Veliaht Prensi Selman: Kadın aktivistleri bırakmak benim vereceğim karar değil, yargı bağımsızlığı var
    Diğer yandan muhalifleri hapse attı, Cemal Kaşıkçı örneğinde yurtdışında akıl almaz vahşilikte cinayet işletti, Yemen'e yönelik 'soykırım' diye nitelenen saldırıya girişti ve İran'a karşı savaş çıkarma tehlikesi yaratan politikalar güttü.  

    MbS döneminde onlarca yıllık kadınlara araç kullanma yasağı kalktı, kadınların erkek akraba onayı gerekmeden seyahat ve pasaport başvurusu hakkı tanınarak erkek vesayeti kuralları gevşetildi.

    Ama bunlar Vahhabilikle yönetilen Suudi Arabistan'da insan ve kadın hakları sorununu çözmeye yeterli olmadı. 

    Etiketler:
    Şarku'l Avsat, ordu, Asker, Suudi kadınlar, Kadınlar, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Suudi Arabistan
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