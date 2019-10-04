Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 42'ye yükseldi

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde ölenlerin sayısının 42'ye yükseldiği açıklandı. Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı'na reform çağrısında bulundu.

Irak'taki hastane kaynaklarına göre, hükümet karşıtı gösterilerde eylemciler ile güvenlik güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkenin güney doğusundaki Nasiriye kentinde, biri polis en az 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 3 günde ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Olaylarda, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

Şİİ MERCİ SİSTANİ'DEN IRAK YÖNETİMİNE ‘REFORM’ ÇAĞRISI

Öte yandan, Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı'na reform çağrısında bulundu.

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Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Seyyid Ahmed es-Safi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin hükümet karşıtı gösterilere dair siyasi mesajını okudu.

Şii dini merci Sistani, mesajında Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle devam eden gösterilere karşı Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi'ye "gerçek reform" yapma çağrısında bulundu.

Mesajda, Sistani'nin şu ifadeleri yer aldı:

"Üç başkanlık, gerçek reform yolunda açık ve somut adımlar atmalı. Hükümet, vatandaşların sorunlarını gidermek, iş fırsatları yaratmak ve kamu mallarında israf yapanların adalete teslim edilmesi gibi temel görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür."

YARGIYA VE DENETLEME KURUMLARINA ÇAĞRI

Ülkede yaşananlar karşısında en büyük sorumluluğun parlamentoda bulunduğuna dikkati çeken Sistani, hükümeti oluşturan meclisteki iki büyük koalisyon (Sairun ve Fetih) vizyonunu değiştirmezse hiçbir somut reformun gerçekleşemeyeceğini savundu.

Sistani ayrıca yolsuzluklardan sorumlu devlet yetkililerinin üzerine gidilmesi için yüksek yargı ve diğer denetleme kurumlarını da göreve çağırdı.

Dini mercinin, 2015 yılında patlak veren hükümet karşıtı gösteriler sırasında da dönemin hükümetinden bağımsız kişilerden oluşan çözüm komisyonu kurulması teklifinde bulunduğu ancak bunun gerçekleşmediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Başkent Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne oluyor.

Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Irak makamları, gösterileri kontrol etmek için dün internet ve özellikle de sosyal medya platformlarına erişimi durdurmuştu.

Yerel telefon şebekeleriyle iletişim de zaman zaman sorunlar yaşanıyor.

Protestolar özellikle son günlerde Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı güney kentlerine hızla yayılmıştı.

Irak'ta Şii paramiliter güç olarak kurulan ve daha sonra Savunma Bakanlığı çatısı altına alınarak resmi güvenlik birimi haline getirilen Haşdi Şabi de göstericilerin hedefinde.

Haşdi Şabi'nin Necef ve Amara kentlerindeki ofisleri göstericiler tarafından ateşe verilmişti.