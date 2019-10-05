İran'da 'enjektörle yüzlerce kişiye HIV bulaştırıldı' iddiasıyla gösteri: Cuma imamının ofisi ateşe verildi

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, Çınar Mahmud köyünde yüzlerce kişinin, sağlık görevlilerinin kullandığı enjektör nedeniyle HIV virüsünün bulaştığı gerekçesiyle Lordigan kentindeki sağlık kurumları ve kaymakamlığın önünde toplanan göstericiler, sağlık yetkililerinin istifasını istedi.

Göstericiler, Lordigan cuma imamının ofisini yaktı, kentteki sağlık merkezlerine zarar verdi.

Çaharmahal-Bahtiyari Vali Yardımcısı Cafer Merdani ise yaptığı açıklamada, Lordigan'da sükunetin hakim olduğunu ve göstericilerle polis arasındaki arbedenin sona erdiğini ifade etti.

Gösterilerde ölü ya da yaralı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken güvenlik görevlilerinin kaymakamlık, sağlık merkezleri ve diğer devlet binalarında yoğun önlem aldığı belirtiliyor.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çınar Mahmud'da HIV virüsüyle ilgili kendilerine bilgi ulaştığını ve hastalıkla ilgili yetkililerin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

Lordigan ilçesine bağlı Çınar Mahmud köyünde yüzlerce kişi, çarşamba günü sağlık görevlilerinin kullandığı enjektör nedeniyle kendilerine HIV bulaştığını ileri sürerek eylem yapmıştı.

Oct. 5 - #Lordegan, SW #Iran #IranProtests erupted in Charmahal Bakhtiari province after 300 inhabitants of the Lordegan village became HIV + when clinic used contaminated needles. Reports indicate severe clashes between regime forces and protesters. #HumanRights pic.twitter.com/viqG2i1L1G — IRAN HRM (@IranHrm) October 5, 2019

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