Suriyeli Kürt yetkili: Şam ve Moskova ile diyaloğa açığız

ABD askerlerinin çekilmesi ve Türkiye’nin olası operasyonuyla gözler Suriye’nin kuzeyine çevrilirken, bölgedeki Kürt güçler Şam ve Moskova ile ‘masaya oturma’ sinyali verdi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Kürt yetkili, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Türkiye sınırında oluşacak güvenlik boşluğunu doldurmak için Suriye ve Rusya diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Badran Jia Kurd, “Eğer Amerika bölgeyi boşaltırsa, özellikle de sınır bölgesini, DSG (Demokratik Suriye Güçleri) ve özerk yönetim olarak bizler, şüphesiz tüm mevcut seçenekleri araştırmak durumunda kalacağız. O zaman boşluğu doldurmak veya Türk saldırısını engellemek için Şam ya da Rusya tarafıyla temasta bulunabiliriz, yani bu gelişebilir ve boşluk olması halinde toplantılar ya da temaslar olabilir” dedi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad bugün bir açıklama yaparak, Suriyeli Kürtlere hükümet güçlerine katılma çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin Suriye'de gereğinden uzun kaldığını belirten Başkan Donald Trump dün bir açıklama yaparak, "Söz konusu bölgede (Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği bölge) 50 asker vardı ve bu kişiler bölgeden çıktı" demişti.

Türkiye ise olası bir operasyon için ‘hazırlıklarını tamamladığını’ açıklamıştı.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ise ABD'nin bu kararını 'sırtımızdan bıçaklandık' şeklinde yorumlamıştı.

Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.