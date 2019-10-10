İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

İran, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini geri çekme ve saldırıyı derhal durdurma çağrısında bulunuldu.

İran'ın yanı sıra, TSK’nın Fırat’ın doğusuna yönelik harekatına dünyadan tepkiler gelmeye devam geliyor.

ÜRDÜN: SORUNLAR ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜLMELİ

Barış Pınarı Harekâtı’nı kınayan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Türkiye’ye Suriye’ye yönelik saldırılarına son vermesini ve sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde çözme çağrısı yaptı.

KANADA: BÖLGEDEKİ İSTİKRARA ZARAR VERİR

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ülkesinin harekâtı kesin suretle kınadığını belirterek, bunun bölgedeki istikrara zarar verebileceğini, insani durumu daha da kötüye götürebileceğini ve koalisyonun IŞİD’de karşı eylemleri sonucunda varılan ilerlemeyi ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

This unilateral action risks undermining the stability of an already-fragile region, exacerbating the humanitarian situation and rolling back progress achieved by the Global Coalition Against Daesh, of which Turkey is a member. — Chrystia Freeland (@cafreeland) October 9, 2019

​

JAPONYA: KRİZİN ÇÖZÜMÜNÜ ZORLAŞTIRIYOR

Şanlıurfa Valiliği: Sınır hattında röportaj yapan ve görüntü alanlar hakkında işlem başlatılacak

Japonya Kabine Genel Sekreteri Yoshihide Suga, harekâtın bölgedeki gerginliği tırmandırdığını, Suriye krizinin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini kaydetti.

ESTONYA: HAREKÂTA SON VERİN

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula, harekâttan dolayı endişe duyduklarını belirterek, Türkiye’den duruma son verme çağrısı yaptı. Reinsula, Suriye’deki krize uluslararası düzeyde bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

BELARUS: ASTANA SÜRECİNDE VARILAN ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİLMELİ

Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan da gelen açıklamada da harekâtın endişe yarattığı belirtildi. Açıklamada tüm tarafların Astana sürecinde varılan anlaşmalar doğrultusunda hareket etmesi ve gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınmasının önemli olduğu vurgulandı.

ERMENİSTAN: YENİ BİR İNSANİ KRİZE YOL AÇACAK

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da harekâtı kınayarak, bunun bölgedeki durumu kötüleştireceği, siviller arasında kayıplara ve yeni bir insani krize yol açacağı açıklaması geldi. Bakanlığa göre, harekât azınlıklar için ayrı bir endişe verici durum oluşturuyor.