'ABD Rakka’daki askeri üssünü tahliye ediyor’ iddiası

ABD’li askerlerin Rakka’nın kuzeyindeki üslerini tahliye ettiği ileri sürüldü.

Rus Zvezda televizyonunun Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı haberinde , daha önce Ayn İssa kasabasından geçici süreliğine Rakka’daki üslerine çekildiği duyurulan ABD’li askerlerin şimdi de söz konusu üssü tahliye ettikleri bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın da yayınladığı habere göre ABD’li askerler, Rakka’nın kuzeyinde yer alan Celebiye askeri üssünü tahliye ediyor.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD destekli Kürt güçleriyle Türk askerleri arasındaki çatışmada arada kalmaması amacıyla 1000 kadar ABD askerinin kuzeyden çekilerek, ülkenin güneyine kaydırılacağını duyurmuştu.