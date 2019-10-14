ABD’nin diplomatik ekibi, Suriye’nin kuzeydoğusundan ayrıldı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, ABD’nin o bölgede bulunan diplomatik ekibinin ayrıldığı bildirildi.

Reuters’e konuşan ABD’li yetkili, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘ istikrarı sağlayacak projeleri üzerine çalışan diplomatik ekibin bölgeden ayrıldığını söyledi.

ABD askerlerinin hala bölgede bulunduğunu ancak çekilmenin ilk aşaması başladığını ifade eden yetkili, daha fazla detay vermedi.

ABD’li iki yetkili dün gelecek günlerde askerlerinin büyük bir kısmını Suriye’den çekmeyi değerlendiklerini açıklamıştı.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD destekli Kürt güçleriyle Türk askerleri arasındaki çatışmada arada kalmaması amacıyla 1000 kadar ABD askerinin Suriye’nin kuzeydoğusundan kaydırılacağını duyurmuştu.