'YPG tarafından boşaltıldı' denen IŞİD cezaevinden görüntüler yayınlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı kapsamında yeni bir video yayınlandı. Söz konusu video, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "YPG tarafından boşaltıldığını gördük" dediği IŞİD cezaevinden görüntüler içeriyor.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, daha önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan "Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük. Oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları fotoğraflarla, filmlerle tespit ettik" şeklindeki açıklamaya dair görüntüler yayınladı.

Görüntüleri içeren haberde "Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boş olduğu tespit edildi" bilgisine yer verildi. Görüntüleri içeren haberde "Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boş olduğu tespit edildi" bilgisine yer verildi.