'YPG tarafından boşaltıldı' denen IŞİD cezaevinden görüntüler yayınlandı

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, daha önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan "Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük. Oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları fotoğraflarla, filmlerle tespit ettik" şeklindeki açıklamaya dair görüntüler yayınladı.
#SONDAKİKA #BarışPınarıHarekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad merkezinde PKK/YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı: İşte o hapishane.https://t.co/NdfFc6eUYt pic.twitter.com/SAz6eHCk1C— TRT HABER (@trthaber) October 14, 2019
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