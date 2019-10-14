Ruhani: Yaptırımlar kalkarsa 5+1'le görüşmeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 5+1 ülkeleriyle görüşmeye hazır olduklarını, ama önce yaptırımların kalkması ve İran halkının çıkarlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü basın toplantısında, “Avrupa liderlerine açık bir şekilde şunu söyledim, tek bir toplantı, tek bir görüşme sonucu İran’ın çıkarlarının sağlanacağı, İran halkının da baskı yükünden kurtulacağından emin olduktan, görüşmenin İran’ın çıkarlarını sağlayacağını anladıktan hemen sonra İran ulusu için kendimi feda etmeye hazırım” dedi.

İran lideri, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alınması durumunda başka bir başkan ile görüşme olasılığıyla ilgili soruya, “Önemli olan yaptırımların kalkması” dedi.

‘ASTANA SÜRECİ SÜRDÜRÜLMELİ’

Suriye’deki krizin çözüme kavuşturulması için yürütülen Astana sürecinin korunması gerektiğini ifade eden Ruhani, “Suriye’nin kuzeyinde hoş olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Görüşümüze göre, bu durum hem bölge, hem de Suriyeli Kürtler ile Suriye hükümet için hoş değil. Astana sürecinin sürdürülmesi için çaba gösterilmeli. Bu süreç, halihazırda en iyi çözüm yolu, Suriye’de önemli adımların atılmasına yol açtı. Bu sürecin zarar görmemesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

Ruhani, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Suriye’deki son gelişmelerden dolayı endişeli olduklarını da sözlerine ekledi.