Rusya: Heyet Tahrir el Şam, Lazkiye'de etkinleşti

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksey Bakin, Heyet Tahrir el Şam militanlarının Lazkiye bölgesinde faaliyetlerini arttırdığını ifade etti..
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Bakin, bugünkü basın toplantısında, "Lazkiye bölgesinin Kebani yerleşimi yakınlarındaki durumun kötüleştiği tespit edildi. Heyet Tahrir el Şam militanları keşif ve sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Onlar, Cisr eş-Şuğur yönünden Kebani yakınlarına en az 5 adet zırhlı araç ve 2 adet çok namlulu roketatar nakletti" ifadelerini kullandı.
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