Rusya: Heyet Tahrir el Şam, Lazkiye'de etkinleşti

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksey Bakin, Heyet Tahrir el Şam militanlarının Suriye’nin Lazkiye bölgesinde keşif ve sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdığını, zırhlı araç ve çok namlulu roketatar sevkiyatı yaptığını söyledi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksey Bakin, Heyet Tahrir el Şam militanlarının Lazkiye bölgesinde faaliyetlerini arttırdığını ifade etti..

Bakin, bugünkü basın toplantısında, "Lazkiye bölgesinin Kebani yerleşimi yakınlarındaki durumun kötüleştiği tespit edildi. Heyet Tahrir el Şam militanları keşif ve sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Onlar, Cisr eş-Şuğur yönünden Kebani yakınlarına en az 5 adet zırhlı araç ve 2 adet çok namlulu roketatar nakletti" ifadelerini kullandı.