Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu mensubu 64 kişi öldü, 187 kişi yaralandı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Suriye Mili Ordusu (SMO) Barış Pınarı harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda 64 mensubunu yitirdi.

Habere göre SMO, dün Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında YPG/PKK'lılarla girilen şiddetli çatışmalarda 18 askerini kaybetti. 51 askeri yaralanan SMO'nun bir unsurundan ise haber alınamadığı belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başından bu yana SMO'nun toplam 64 mensubunun hayatını kaybettiği, 87 askerinin ise yaralandığı kaydedildi.