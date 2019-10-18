Esad ve Putin’in Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki Rus heyet, Barış Pınarı Harekatı’nı konuştu

Görüşme ile ilgili Suriye Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Başta Fırat Nehri’nin doğusundaki durum ve Türkiye’nin saldırganlığı dahil olmak üzere Suriye’deki durum ele alındı. Esad bu aşamada bu saldırganlığın sona erdirilmesi ve işgalci olmaları gerekçesiyle Suriye topraklarında gayrimeşru olarak bulunan ABD’li ve diğer yabancı güçlerin çıkartılması üzerine çalışılması gerektiğini belirtti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Rus heyet ise Moskova’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini ve ülkedeki durumu zorlaştıracak her türlü adımın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Heyet üyeleri, savaşın sona erdirilmesi için Suriye’de bulunan son terör noktalarının ortadan kaldırılması ve başta sınırdaki bölgeler olmak üzere, ülkenin tüm toprakların Şam’ın kontrolüne geçmesi gerektiğini ifade etti.

Taraflar ayrıca Suriye Anayasası Komisyonu’nun ilk toplantısına ilişkin hazırlıkları da ele aldı.

Görüşmede komisyonun başarısı için başlıca faktörün dışarıdan müdahalelerin olmaması ve komisyon ilkelerine tüm tarafların saygı duyması gerektiğine dikkat çekildiği belirtilen açıklamada “Bu Suriyeliler arasında bir diyalog ve yalnızca Suriyeliler arasında yürütülüyor” ifadelerine yer verildi.

Lavrentyev, Esad’a Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ziyaretlerin sonuçları ile ilgili de bilgi verdi.

Lavrentyev başkanlığındaki Şam ziyareti öncesinde heyet Ankara ve Tahran’da görüşmeler gerçekleştirmişti.