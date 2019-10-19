Lübnan'da protestolar şiddetleniyor: 2 gösterici yaşamını yitirdi, 70 gözaltı, okullar ve özel bankalar tatil edildi

Lübnan'da, yüksek vergi oranları, hükümetin ekonomi politikaları ve iletişime getirilen yeni vergiler nedeniyle başlayan protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Olaylarda 52 güvenlik görevlisi yaralandı, 70 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ülkedeki tüm okullar ve özel bankalar gösteriler nedeniyle tatil edildi.

Başbakan Saad el-Hariri'nin hükümet ortaklarına 72 saat süre tanıdığı konuşmasının ardından Beyrut'un çeşitli semtlerinde protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabında yer alan açıklamada, ülke genelindeki protesto gösterilerinde 52 güvenlik görevlisinin yaralandığı, kargaşa çıkaran 70 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İçişleri Bakanı Raya Hasan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göstericilerden, kamunun ve özel kişilerin mallarına zarar vermemelerini istedi.

Öte yandan Lübnan Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri George Kettane, yerel basına yaptığı açıklamada, 64 yaralıyı tedavi ettiklerini, 530 kişinin de hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Kettane ayrıca, Sur kentinde 17 yabancının bulundukları otelden alınarak güvenli bölgeye taşındığını söyledi.

Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Ekrem Şuhayb'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki gösteriler nedeniyle devlet ve özel okullar ile üniversitelerin bugün tatil edildiği duyuruldu.

Lübnan Bankalar Cemiyeti de yine gösteriler nedeniyle ülkedeki tüm özel bankaların bugün kapalı olacağını açıkladı.

Öte yandan, önceki akşam başlayan protesto gösterilerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

WHATSAPP PROTESTOLARI

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak protestolara başlamıştı.

Ülkede 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.