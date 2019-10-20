Protestoların birleştirdiği Lübnanlılar, pazar günü de ülke çapında sokaklara döküldü

Lübnan'da Saad Hariri'nin başbakanlığındaki hükümetin ayyuka çıkan yolsuzluklarını takip eden ekonomik kriz ve buna karşı gündeme gelen aşırı kemer sıkma önlemlerinin tetiklediği protestolar durmuyor. Pazar günü de ülke çapında sokak festivali havasında protestolar düzenlendi

Lübnanlılar, perşembe gününden beri döküldükleri sokakları pazar günü de boş bırakmadı.

Dinsel-mezhepsel bölünmelerden malul Lübnan toplumunu görülmedik şekilde biraraya getiren protestolar, devlet üzerinden türlü yolsuzlukla kendi ceplerini doldururken halkı umursamayan ve ekonomiyi krize sürükleyen siyasi elitlerin devrilmesi için söz birliği ediyor.

Protestoların dördüncü günü olan pazar da sokak festivali havasında düzenlenen yürüyüşlere ve hükümetin düşmesi çağrılarına sahne oldu.

Bir STK'de çalışan 32 yaşındaki Seher Yunus "Ülkenin kuzeyinden, güneyinden ve Beyrut'tan insanların el ele tutuşmalarını ve birbirlerine destek olup muhabbet beslemelerini beklemiyordum. Protestolar herkesi biraraya getirdi. Bu, daha önce hiç olmamış bir şey" dedi.

Başbakan Saad Hariri, cuma günü yaptığı açıklamada, kendi aralarında ihtilaflı siyasi ortaklarına ekonomik reform paketi üzerinde uzlaşmaları için 72 saat mühlet verdiğini söyleyip aksi takdirde istifa edebileceğini ima etmişti.

Batı ve Körfez destekli Sünni blok lideri, Batılı bağışçılardan 11 milyar dolar destek alabilmek için ekonomik reform paketini çıkarmak zorunda olduğunu savunuyor.

Paketin son halinde bankalara vergi ve ülkenin çökmüş elektrik sistemini bir ay içinde revizyondan geçirmek de var.

Ancak artan istifa baskılarına, Hırisityanları temsil eden Lübnan Kuvvetleri isimli partinin lideri Samir Ca'ca'nın hükümetteki dört bakanından istifa etmelerini istemesi tuz biber ekti. Ca'ca, TV'den yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomik krizi çözmeyeceği sonucuna vardığını ve dolayısıyla yeni bir hükümet kurulması çağrısı yaptığını belirtti.

Lübnan Bankalar Birliği protestolar nedeniyle banka şubelerinin pazartesi günü açılmayacağını duyurdu.