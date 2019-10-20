Protestoların birleştirdiği Lübnanlılar, pazar günü de ülke çapında sokaklara döküldü

Dinsel-mezhepsel bölünmelerden malul Lübnan toplumunu görülmedik şekilde biraraya getiren protestolar, devlet üzerinden türlü yolsuzlukla kendi ceplerini doldururken halkı umursamayan ve ekonomiyi krize sürükleyen siyasi elitlerin devrilmesi için söz birliği ediyor.
Protestoların dördüncü günü olan pazar da sokak festivali havasında düzenlenen yürüyüşlere ve hükümetin düşmesi çağrılarına sahne oldu.
Anti-government protests continue in #Beirut#Lebanon— Ruptly (@Ruptly) October 20, 2019
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Bir STK'de çalışan 32 yaşındaki Seher Yunus "Ülkenin kuzeyinden, güneyinden ve Beyrut'tan insanların el ele tutuşmalarını ve birbirlerine destek olup muhabbet beslemelerini beklemiyordum. Protestolar herkesi biraraya getirdi. Bu, daha önce hiç olmamış bir şey" dedi.
Başbakan Saad Hariri, cuma günü yaptığı açıklamada, kendi aralarında ihtilaflı siyasi ortaklarına ekonomik reform paketi üzerinde uzlaşmaları için 72 saat mühlet verdiğini söyleyip aksi takdirde istifa edebileceğini ima etmişti.
Batı ve Körfez destekli Sünni blok lideri, Batılı bağışçılardan 11 milyar dolar destek alabilmek için ekonomik reform paketini çıkarmak zorunda olduğunu savunuyor.
Paketin son halinde bankalara vergi ve ülkenin çökmüş elektrik sistemini bir ay içinde revizyondan geçirmek de var.
Lübnan Bankalar Birliği protestolar nedeniyle banka şubelerinin pazartesi günü açılmayacağını duyurdu.
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