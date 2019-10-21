Lübnan parlamentosu Başkan Yardımcısı Farzli: Lübnan yeni bir yaşam için şans elde etti

Lübnan hükümetinin Başbakan Hariri'nin önerdiği reform paketini ve Maliye Bakanı Halil’in hazırladığı 2020 bütçesini kabul etmesini değerlendiren Lübnan parlamentosu Başkan Yardımcısı Ili el Farzli, tüm reformların hayata geçirilmesi durumunda ülke için yeni bir çığır açılmış olacağını belirtti.

Lübnan hükümeti bugün Başbakan Saad Hariri'nin protestocuların taleplerine uyarlanan ekonomik reform paketini ve Maliye Bakanı Ali Hasan Halil’in hazırladığı 2020 bütçesini kabul etti.

Konuyu Sputnik’e değerlendiren Lübnan parlamentosu Başkan Yardımcısı Ili el Farzli, bugün kabul edilen tüm reformların hayata geçirilmesi durumunda Lübnan için en iyi anlamda yeni bir çığır açılmış olacağını söyledi.

Farzli, “Hükümet gösteriler sayesinde reformları kabul etti. Tüm bu gösteriler olmasaydı hükümet asla bu tür radikal önlemleri göze almazdı. Eğer bugün kabul edilen tüm reformlar hayata geçirilirse Lübnan için yeni bir çığır açılmış olacak. Bütçe dağılımı ile ilgili tamamen yeni bir prensip söz konusu. Devlet kurumlarının finansmanı, raporlama, memur maaşları ile ilgili kesinlikle farklı bir prensip projesi görüyoruz. Şimdi memurlar yaptıkları iş ile ilgili gerçek sorumluluk üstlenecek” diye konuştu.

Lübnan’ın söz konusu niteliksel değişimleri hayata geçirme şansını kaçırmamasının önemli olduğunu söyleyen Farzli, “Ülkemizde dış ülkelerin çıkarlarına öncülük eden, Lübnan’daki durumun istikrara kavuşmasını istemeyen, hükümetin Lübnan toplumundaki konumunu güçlendirmesini istemeyen politikacılar var. Bu kişilerin ülkedeki duruma yaptığı etkileri dikkate almak ve bu tehlikeyi bertaraf etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Reformlar kapsamında Devlet Başkanı, bakanlar ve milletvekillerinin maaşlarının yarıya indirilmesi ve buradan tasarruf edilen tutarın devlet kurumlarına ve memurlara aktarılması öngörülüyor. Ayrıca merkez bankası ve özel bankalar, ‘neredeyse sıfır’ açığa ulaşılması için 3.4 milyar dolar katkı sağlamaları gerekecek. Reformların arasında telekomünikasyon sektörünü özelleştirme planı, aşırı pahalı ve çökmek üzere olan enerji sektöründe köklü değişiklikler yer alıyor. Sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak başlayan gösteriler nedeniyle ayrıca vatandaşların herhangi bir ek vergi ödemesi yapmamaları kararlaştırıldı.

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.