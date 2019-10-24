Banka hesabı gizliliği ve dokunulmazlığın kalkmasını destekleyen Lübnan Cumhurbaşkanı: Protestocularla görüşmeye hazırım

Lübnan'da protestoların başlamasından beri ilk kez ulusa seslenen, ama konuşması banttan yayımlanan 84 yaşındaki Aun, hükümette değişiklik işareti verdi, yolsuzlukla mücadelede radikal önlemlere destek sundu, protestocuların temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Lübnan'da yolsuzluk ve kötü yönetimin üzerine ekonomik krizin binmesiyle patlak veren protestolar ikinci haftasına girerken, hükümet, başbakan ve cumhurbaşkanının istifası ve sistemin değişmesi talebiyle sokakları terk etmeyen yüz binler ülke çapında yolları bloke ediyor.

Bu manzara karşısında, Cumhurbaşkanı Mişel Aun, protestoların başlamasından beri ilk halka seslenişini yaptı.

Saad Hariri'nin başbakanlığındaki hükümetin açıkladığı ekonomik reform paketinde protestocuların taleplerine yer vermesine rağmen eylemler durmazken, Aun hükümet içinde değişikliğe gidilebileceğinin işaretini verdi.

'YOLSUZLUK YEDİ BİTİRDİ'

Lübnan Cumhurbaşkanı, TV'de banttan yayımlanan konuşmasında, görevdeki hükümeti gözden geçirme gerekliliğinden söz ederken, değişimin sadece devlet kurumları eliyle gelebileceği mesajını da verdi.

Protestocularla dayanışma pozisyonu alan Aun, "Yolsuzluk etimizi kemiğimizi yedi" derken sokaklardaki kitlelere "Feryatlarınız boşa gitmeyecek" diye hitap etti.

'ÇALANLARA HESAP SORULACAK'

Protestocuların yolsuzlukla mücadele talebini yerine getirmeyi vaat eden Aun, bakanlar, milletvekilleri ve devlet yetkililerinin banka hesapları üzerindeki gizliliğin ve cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması da dahil olmak üzere, yolsuzlukla mücadele için sunulacak tasarıları destekleme sözü verdi.

"Kim çaldıysa bağlı olduğu gruba veya mezhebe bakılmaksızın hesaba çekilecek. Çalınan tüm paralar geri gelecek" dedi.

'SİZİ BEKLİYORUM'

Diğer yandan Hariri'nin reform paketini 'Lübnan'ı ekonomik çöküşten kurtarma yolunda ilk adım' diye sunan Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Göstericilere çağrım şudur: Sizin endişelerinizi taşıyan temsilcilerinizle görüşmeye ve sizin özel taleplerinizi dinlemeye hazırım. Mali çöküşe dair korkularımız konusunda bizden açıklamalar geldiğini duyacaksınız."

"Çöküş ve kaosa mahal vermeden sizin hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için birlikte ne yapabileceğimizi konuşacağız, yapıcı sonuçlara yol açabilecek yapıcı bir diyalog başlatacağız ve en iyi sonuçlara götürebilecek seçenekleri belirleyeceğiz."

"Diyalog her zaman en iyi kurtuluş yoludur. Sizi bekliyorum."

'YOLLARI AÇIN'

Ulaşım ve seyahat özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı eşliğinde yol kapatmaların sona erdirilmesini de talep eden Aun, "Sahalar gösterilere her zaman açık ve açık kalacak ama hareket özgürlüğü de vatandaşın hakkıdır. Yollar açılmalı ve korunmalı" dedi.