'Irak'ta Sadr'a bağlı milislerle İran yanlısı milisler arasında çatışma' iddiası

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zikar'daki Asaib Ehl el Hak Hareketi milisleri bir grup göstericiye ateş açtı. Sadr Hareketi'nin askeri gücü Seraya es-Selam milislerinin de göstericileri korudukları gerekçesiyle karşı ateş açması üzerine iki milis güç arasında çatışma çıktı.

Söz konusu çatışmada ağır silahların kullanıldığı ileri sürüldü.

Şiilerin yoğun olarak yaşadığı güneydeki Zikar vilayetinde Irak Hizbullahı ve diğer birçok Şii parti binasının da göstericiler tarafından ateşe verildiği belirtildi.

'Bağdat'ta göstericiler, oturma eylemine başladı'

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda çadırlar kurarak oturma eylemine başlayan göstericiler, hükümeti protesto etti. Irak'ın orta ve güneyindeki kentlerde de protestocuların oturma eylemine başlayacağı ifade ediliyor.

Irak’ın başkenti ve diğer kentlerinde yapılan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölü sayısı 30'a yükselmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler bugün yeniden başlamıştı.