Eyvaz Umerov, Suriye’de savaşan Kırım Tatarlarını anlattı

Daha önce, Ankara’daki Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Suriye’nin farklı bölgelerinde varlıklarını sürdüren İŞİD ve diğer terörist grupların saflarında, Rusya ve Bağımsız Devletler Toluluğu (BDT) vatandaşlarının da bulunduğunu belirtmişti. Ünver, bu gruplara katılan Kırım Tatarlarının, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasından önce mi yoksa sonra mı gittiklerini tespit etmenin mümkün olmadığını ifade etmişti.

Sputnik’e konuşan Eyvaz Umerov konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bazı Kırım Tatarlarının Suriye’de İŞİD saflarına katıldıkları bir sır değil. Bunlar, çoğunlukla vahabi ve Hizb ut-Tahrir gibi radikal örgütlerin üyeleridir. Aralarında ayrıca, bugün kendilerini Kırım Tatarlarının haklarının savunucusu olarak ilan eden ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını kabul etmek istemeyen bir takım çevrelerin akrabalarının bu örgütlere katıldığına dair belgeler var. Bunun dışında, Kırım Tatarlarının Suriye’deki savaşa katılmaları Meclis ve ona bağlı üyeler tarafından aktif olarak destekleniyor.”

Bu propaganda kurbanlarının esas olarak Suriye’ye ‘devrimci romantizm’ için giden ve gerçeklerle yüzleşince hayal kırıklığına uğrayan gençler olduğunun vurgulayan Umarov sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu gün Suriye’ye giden Kırım Tatarlarının sayısı net olarak belli değil. Ancak, onların oradaki varlığı, Kırım Tatarlarının uzun süredir manipüle edildiğini gösteriyor.”

Rusya ve BDT’den Suriye’ye ye gidenleri burada ‘cezaevi veya etkisiz hale getirme’ beklediği için toplu bir şekilde döneceklerini sanmadığını belirten Umarov, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Çok az sayıda müslüman hala halifeliğin terörle kurulabileceğini ümit ediyor, ancak bu da eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor. Kendi sınırları içinde terorizmi bitiren Rusya, kendisine yönelik saldırıları en aza indirebilmek için, ülke dışında terörizmle mücadele etmeye başladı. Basında sık sık potansiyel teröristlere karşı düzenlenen operasyonlar sonucunda, onların etkisiz hale getirildiğini ya da tutuklandıklarını görüyoruz. İstihbarat servislerimizin etkili çalışmaları ülke içi refaha hizmet ediyor.”