Rus askeri polisleri, Kürt güçlerini Suriye-Türkiye sınırından uzaklaştırmaya başladı

Romanenko'ya göre, Suriye’ye gönderilen Rus askeri polisleri, Kürt güçleri ve silahlarının sınırdan 30 kilometre öteye götürülmesine yardım ediyor.
Barış Pınarı Harekat alanının dışında faaliyet gösteren Rus güçlerin yardım çalışmaları salı günü 18:00’a kadar sürecek.
Tüm Kürt güçlerinin ayrıca Menbiç ve Tel Rıfat'ı terk etmesi gerekiyor.
Romanenko, "Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi, Suriye-Türkiye sınırındaki durumun istikrara kavuşturulmasına hizmet edecek" dedi.
Diğer yandan Rusya, Soçi’de Moskova ile Ankara arasında varılan mutabakata riayet etmeyi sürdürüyor.
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