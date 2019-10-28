Rus askeri polisleri, Kürt güçlerini Suriye-Türkiye sınırından uzaklaştırmaya başladı

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin başkanı Sergey Romanenko, Rus askeri polislerinin Kürt güçleri ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırından 30 kilometre öteye götürülmesine yardım ettiğini belirtti.

Romanenko'ya göre, Suriye’ye gönderilen Rus askeri polisleri, Kürt güçleri ve silahlarının sınırdan 30 kilometre öteye götürülmesine yardım ediyor.

Barış Pınarı Harekat alanının dışında faaliyet gösteren Rus güçlerin yardım çalışmaları salı günü 18:00’a kadar sürecek.

Daha sonra ise harekat bölgesinin doğusu ile sınırın batısındaki 10 kilometrelik, Kamışlı’nın dışında kalan alanda Rusya ve Türkiye’nin ortak devriye görevi başlayacak.

Tüm Kürt güçlerinin ayrıca Menbiç ve Tel Rıfat'ı terk etmesi gerekiyor.

Romanenko, "Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi, Suriye-Türkiye sınırındaki durumun istikrara kavuşturulmasına hizmet edecek" dedi.

Diğer yandan Rusya, Soçi’de Moskova ile Ankara arasında varılan mutabakata riayet etmeyi sürdürüyor.