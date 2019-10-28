Bağdadi'nin haleflerinden, IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğü iddia edildi

Ebubekir el Bağdadi’nin İdlib’de öldürüldüğünün duyurulmasından bir gün sonra bölgeden yapılan açıklamalarda,’in bir hava saldırısının hedefi olduğu iddia edildi. Muhacir'in içinde bulunduğu aracın vurulduğu belirtildi.

İddia ilk olarak 'Mazlum Kobani' adıyla tanınan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutanı Ferhat Abdi Şahin'den geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Kobani, el Muhacir'in Cerablus yakınlarındaki Ayn el Baat köyü yakınlarında öldürüldüğünü duyurdu. Kobani, operasyonun DSG istihbaratıyla ve ABD ordusuyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi.

Following the previous ops, a senior assistent for al- Bagdadi is called Abu Hesen al Mouhjir was targeted in a village named Ein al Baat near Jaraboul city, the mission was conducted via direct coordination of SDF Intel & US military apart the ongiong ops to hunt ISIS leaders. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) October 27, 2019

AFP haber ajansına konuşan Kürt bir yetkili de Muhacir'in öldüğünü söyledi. Ayrıca AFP, Ayn el Baat’taki hava saldırısında iki aracın vurulduğunu ve olay yerinde iki ceset görüldüğünü aktardı.

Konuyla ilgili Washington’dan resmi bir açıklama gelmedi ancak ABD basını, el Muhacir’in Suriye'nin kuzeyinde seyahat halindeyken hava saldırısının hedefi olduğunu yazdı.