Suriye ve Rusya askerleri, Deyr ez Zor’da Fırat Nehri üzerinde köprü inşa etti

Suriye askerleri Rus güçlerinin desteğiyle, Suriye’nin doğusunda Deyr ez Zor’da Fırat Nehri üzerinde bir duba köprü inşa etti. Açılış töreninde köprünün iki tarafında binlerce kişi toplandı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya’nın desteğiyle Suriye hükümeti tarafından Deyr ez Zor’da Fırat Nehri üzerinden bir duba köprü inşa edildi. Yüzen köprünün açılış törenine yerel halktan binlerce kişi katıldı.

Köprünün inşaat çalışmaları bir ay sürdü. Köprü, nehrin su miktarına göre ayarlanabilecek dubalarla inşa edildi. Nehrin debisinin yüksek olduğu durumlarda dayanabilmesi için de köprü halatlarla kıyıya bağlandı.

Köprünün askılı yapısı, saniyede beş metreye çıkabilen güçlü akıntıya karşı korunmasını sağlayacak.

Diğer yandan köprü yükseltilip alçaltılması özelliği sayesinde nehrin hareketinden bağımsız olarak, yılın her zamanında kullanılabilecek.

Suriye’deki Rus güçlerinin danışmanı İvan Poltev, “Köprü, Suriye’nin orta kesimleri ile doğudaki vilayetleri arasındaki ulaşımı normalleştirecek, bölgedeki insani durumu iyileştirecek ve Fırat’ın doğusunda sanayinin gelişmesine katkı sunacak. Ayrıca Suriye ordusunun bölgede dağılmış ancak hala var olan yasadışı silahlı örgütlere karşı mücadele için doğu tarafına güçlerini daha hızlı sevk etmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Köprü olmadığı için aileler ayrı düşmüştü

Bölgede daha önce bulunan köprü militanlar tarafından imha edilmişti. Bu nedenle bazı aileler birbirlerinden ayrı düşmüştü. Sözgelimi, İsmail Alyab Abrahman isimli bir bölge sakini, bu sebeple ailesiyle yalnızca ayda iki kez görüşebiliyordu. Zira işi başka tarafta, ailesi başka taraftaydı ve köprü olmadığı için 150 kilometre ötedeki başka bir noktadan geçmesi gerekiyordu.

Abrahman, “Halkımızın yeni bir köprü inşa etmesine destek verdikleri için Rus askeri mühendislerine teşekkürler” dedi.