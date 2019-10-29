Ünlü gazeteci, KSYÖ'nün 'Duma kimyasal saldırısıyla' ilgili ezber bozan kanıtları örtbas ettiğini BBC'de ifşa etti

Topluma gerçekleri açıklayan ifşaatçılar ve araştırmacı gazetecilerin hukuki savunmasını üstlenmek üzere kurulmuş Cesaret Vakfı (Courage Foundation), 7 Nisan 2018'de Suriye'nin Duma bölgesinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ/OPCW) yürüttüğü soruşturmada kritik kanıtların örtbas edildiğine dair bulguları açıkladı.

KSYÖ/OPCW soruşturmasıyla ilgili araştırmasını 23 Ekim'de açıklayan Cesaret Vakfı'nın uzmanlar heyeti, KSYÖ'nün Duma kanıt toplama misyonunun bir üyesiyle biraraya geldi.

KSYÖ'nün bu üyesinin örgütün iç yazışmaları, belge değiş tokuşları ve gün yüzüne çıkarmadığı rapor taslaklarıyla ilgili geniş çaplı sunum yaptığı belirtildi.

Bunun üzerine Duma'da kimyasal saldırı iddiasına dair soruşturmadaki kabul edilemez uygulamalara dair alarma geçen Cesaret Vakfı'nın uzmanlar heyeti, soruşturmanın kimyasal analiz, toksiloji, balistik sonuçları ve tanık ifadeleri gibi soruşturmanın kanıtlarla ilgili temel direklerinin her birinde kusurlar olduğu ve olgularla çok az ilgisinin bulunduğu sonucuna vardı.

Cesaret Vakfı'nın uzmanlar heyetinin resmi açıklamasında şöyle denildi:

"Kimyasal analizler, toksiloji konsültasyonları, balistik araştırmaları ve tanık ifadeleriyle ilgili anahtar niteliğindeki bilgilerin daha önceden belirlenmiş bir sonucu desteklemek için örtbas edildiğine ikna olduk. Bazı denetçileri meşru endişelerini gündeme getirme, kuralsız uygulamalara ışık tutuma ve hatta farklı gözlem ve değerlendirmelerini ifade etme girişimlerini engelleyerek soruşturmadan dışlamaya yönelik rahatsızlık verici çabalardan haberdar olduk. Oysa bunlar denetim raporlarının bağımsızlık ve yetkinliğini garantilemek niyetiyle Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde denetçilere özel olarak verilmiş haktır."

Ancak bu çarpıcı bulgular ana akım medyada kendisine hiç yer bulamadı, taa ki 5 gün sonra ödüllü ve tecrübeli gazeteci Jonathan Steele BBC sansürü delmek suretiyle atıfta bulunana dek.

Veteran journalist Jonathan Steele goes off script, mentions #OPCW #Douma whistleblowers on BBC.



Have included links for contacting OPCW. More people pressuring, the less able they'll be to avoid being held accountable. This is just the beginning!https://t.co/VH7gsBNLF1 — Kit Klarenberg (@KitKlarenberg) October 28, 2019

BBC Dünya Haberleri'nin Haftsasonu programına ABD'nin IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi öldürdüğünü açıkladığı operasyonu konuşmak üzere davet edilen Jonathan Steele, programda beklenmedik bir müdahalede bulunarak KSYÖ ifşaatçısının Cesaret Vakfı'na verdiği brifinge katıldığını söyledi.

Here's British journalist Jonathan Steele on the BBC saying he was in attendance at the OPCW/Douma panel and witnessed a new OPCW whistleblower say his findings were suppressed on the absence of evidence for chlorine gas use on the scene in Syria. pic.twitter.com/JRdGAEnlVf — Caitlin Johnstone ⏳ (@caitoz) October 27, 2019

KSYÖ ifşaatçısı, Suriye hükümet güçleri uçaklarından iki teneke klor gazı atılmak suretiyle 43 kişinin öldürüldüğüne dair militanların iddialarını incelemek üzere Nisan 2018'de Duma'ya gönderilen denetçilerden biriydi ve etkilenen bölgelerden numune toplamakla, bunun dışında kalan bölgelerde klor gazı türevleri olup olmadığını araştırmakla sorumluydu.

BBC'nin Haftsasonu programının sunucusu Paul Henley şaşırtıcı şekilde Jonathan Steele'in sözünü kesmek ya da konuyu kapamak yerine konuyla ilgili daha fazla bilgi talep etti.

Tanınmış gazeteci şunları söyledi:

"Denetçi ikisi arasında bir fark olmadığını saptamış. Bu da aslında kimyasal gaz saldırısı olmadığına işaret ediyor, zira insanların öldüğü iddia edilen binalarda başka bölgelerdeki alelade sokaklara kıyasla fazladan klor gazı bulaşmış herhangi bir organik kimyasal yokmuş. Ben de bununla ilgili yorum almak için KSYÖ'ye sordum ve bana hala yanıt vermediler. Bu da meselenin daha ziyade savaş propagandası olduğuna işaret ediyor."

Henley "Kimin yönlendirdiği propaganda" diye sorunca Steele şöyle devam etti:

"Militanların, Amerikan savaş uçakları gelsin diye ki, bu, gerçekleşti. Bu haberlerin çıkmasından bir kaç gün sonra, ABD, Britanya, Fransa savaş uçakları Şam'ı bombaladı. Aslında bu, kendini ortaya atan ikinci ifşaatçı. Bir kaç ay önce de binaların gördüğü ve tüplerin aldığı zararlara bakarak tüpleri uçakların mı attığına dair balistik incelemeyi yapmış kişinin raporu sızmıştı. O bu tüplerin uçaklardan atılmasından ziyade yere konulmuş olmasının çok daha yüksek ihtimal olduğu sonucuna varmıştı."

Henley "Öyleyse, bu, çok önemli bir açığa çıkarma, hele de o zaman yayımlanan videoların mizansen olabileceği fikrini saçmalık diye reddedenlerin sayısı düşünüldüğünde" notunu düşerken Steele şu bilgileri paylaştı:

"Bu iki bilim insanı bence siyasi taraf değil, çok güçlü siyasi görüşleri olsaydı KSYÖ tarafından Duma'ya gönderilmezlerdi. Gelecek ay Üye Devletler Konferansı'na hitap etmek, görüşlerini açıklamak ve endişelerini kamuoyuna açıklama izni almak istiyorlar, çünkü bunları örgütün içinde gündeme getirmeye çalıştıklarını ama bastırıldıkları, susturulduklarını söylüyorlar."

Bu bölüm, bir saatten uzun programın sadece birkaç dakikasını kaplasa da, KSYÖ içinde susturulmuş denetçilerin ifşaatçı olduklarının ana akım medyaya ilk kez yansımasından ötürü önem taşıyor.

İngiliz Mail on Sunday gazetesinden Peter Hitchens, İtalyan La Repubblica gazetesinden Stefania Maurizi gibi gazeteciler de KSYÖ'nün nasıl ve neden muhalif görüşleri bastırdığını sorgulamaya başladı.

3. Both Jonathan Steele and I asked @opcw for comment on the serious allegations on #Douma. It’s the bare minimum, considering we risked an #Iraq-style war. Neither Jonathan Steele nor I got a reply from @OPCW — stefania maurizi (@SMaurizi) October 28, 2019

Sorgulayanların sayısı arttıkça, KSYÖ'nün iddia edilen kimyasal saldırıdan Beşar Esad hükümetinin sorumlu olduğuna dair önceden sipariş edildiği aşikarlaşan sonuçların tersini gösteren kanıtları bastırması skandalına dair suskun kalması zorlaşacak.