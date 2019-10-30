Suriye halkı Rus askeri polisine karşı olumlu davranışlar sergiledi

Rus askeri polis birliğinde görevli bir subay, Suriye'nin kuzeyindeki halkın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte Suriye-Türkiye sınırında devriye yapacak olan Rus askerlere karşı olumlu davranışlar sergilediğini belirtti.

Basın mensuplarına konuya ilişkin bir açıklama yapan subay, Suriye'nin kuzeyindeki TSK ile birlikte Suriye-Türkiye sınırında devriye yapacak olan Rus askerlere karşı olumlu davranışlar sergilediğini kaydetti.

Rus askerlere karşı hem yetişkinlerin, hem de çocukların iyi davrandığını anlatan subay, “Zafer işareti yapıyorlar. Rus Silahlı Kuvvetleri’ne karşı olumlu herhangi bir davranış görmedim. Genellikle her durduğumuzda yerel halk toplanıyor. Yoğun bir şekilde fotoğraf çekiyorlar, arkalarına araçlarımızı ve askerlerimizi alarak kendilerini çekiyorlar” diye konuştu.

Rus askerlerin başlayacak olan devriye nöbeti için ana ve yedek güzergahları oluşturduklarına dikkat çeken askeri yetkili, şu anda arazi, güzergah, yol keşif çalışmalarının devam ettiğini vurguladı: “Tüm birliklerin kendi görevleri var ve bizim birimlerimizin görevleri, bu topraklara barış gelmesi, bölgenin istikrara kavuşması adına devriye yapmak.”

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Soçi'de 22 Ekim'de varılan Türk-Rus mutabakatı uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden Kürt güçleri çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını duyurmuştu.

Bölgede Rus-Türk ortak devriyelerin cuma başlaması bekleniyor.