Gazze'den İsrail'e füze atışı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden İsrail'e bir füze atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre en son füze atışı geçtiğimiz ay gerçekleştirilmiş ve başarısız olmuştu.

After nearly a month of relative quiet between Israel and #Gaza, a rocket was just fired from Gaza at Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2019

İsrail'den bugün bir açıklamada da, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi üzerinden uçan 'tanımlanamayan bir insansız hava aracı' vurduğu belirtilmişti.