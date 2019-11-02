Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümü sona erdi

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, toplantıların ardından yaptığı açıklamada, 3 gündür devam eden komite toplantılarının ilk bölümünü başarıyla tamamladıklarını vurgulayarak, "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Küçük kurul (45 kişilik yazım kurulu) pazartesi toplantı yapacak. Bu küçük gruba katılacakların teyidini aldık." ifadelerini kullandı.
Komite çalışmalarının çok iyi geçtiğinin altını çizen Pedersen, şöyle devam etti: "Elbette biliyoruz ki 8,5 yıldır süren çatışmalardan sonra çok derin farklılıklar, pek çok şüpheler ve güven eksikliği var. Fakat şu bir gerçek ki 150 kişilik Suriyeliler birbirine saygı göstererek birlikte oturdular, karşılıklı konuştular. Daha önce Suriye'nin geleceğine yönelik uzlaştığımız gündemi tartışmak oldukça etkileyiciydi." Pedersen, sadece gündem üzerinde uzlaşmakla kalmadıklarını, toplantıların geleceğine ilişkin de anlaşmaya vardıklarını kaydetti.
Pedersen: 45 kişilik kurul pazartesi toplanacak
Pedersen, AA muhabirinin, yazım kurulunun toplantılarının ne kadar süreceğine ilişkin sorusuna "Bunu hafta sonunda yapacağımız müzakerelerle kararlaştıracağız." yanıtını verdi.
Suriye hükümetinden 'Toplantılar Şam'da yapılsın' teklifi
Kuzbari, "toplantıların genel olarak iyi bir ortamda geçtiğini" dile getirerek, 150 üyeden oluşan Anayasa Komitesi'nin bir sonraki toplantısının Şam'da yapılması tavsiyesinde bulundu.
- Suriye Anayasa Komitesi'nde muhalefeti temsil eden Hadi el Bahra© AA / Bayram Altuğ
- Suriye Anayasa Komitesi'nde Suriye Hükümeti’ni temsil eden Eş Başkanı Ahmed Kuzbari© AA / Bayram Altuğ
Muhalefet: Anayasa, adil ve özgür olmalı
Son olarak basın mensuplarının karşısına geçen komitenin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra ise "150 kişlik toplantıyı bugün itibarıyla tamamladık, genel olarak iyi geçti. Bütün üyeler, görüşlerini bildirdi ve 45 kişilik kurulun çalışmaları için bazı önerilerde bulundu" ifadelerini kullandı.
Bahra, Suriye Anayasası'nı Suriyelilerin yazacağını vurgulayarak, "Anayasa yabancılar tarafından yazılmayacak. Elimize herhangi bir taslak verilmedi. Tüm eski anayasa çalışmaları masaya yatırılacak." dedi.
Anayasa yazım kurulunun çalışma usullerinin de belirlendiğine işaret eden Bahra, "Anayasa çalışmaları Cenevre'de olacak. Güvenlik nedenleri ve muhalefet üyelerinin hayati tehlikeleri olduğu için Şam'da toplantıların yapılması mümkün değil." diye konuştu.
Komitenin yapısı
45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin 'evet' oyu gerekiyor.
Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Hadi El Bahra, Suriye hükümeti heyetinin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.
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