Rus askeri polisi Haseke ve Halep’te devriye yapmayı sürdürüyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rus askeri polisinin Kamışlı’nın doğusundaki Haseke’de ve Halep’in kuzeydoğusunda devriye yapmaya devam ettiği bildirildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, bugünkü basın açıklamadında Rus askeri polisinin Kamışlı’nın doğusundaki Haseke’de ve Halep’in kuzeydoğusunda devriye yapmaya devam ettiğini belirtti.

Borenkov, “2 Kasım’da Rusya tarafı, Kamışlı kentinin doğusundaki Haseke vilayetinde devriye yapmaya devam etti. Rus askeri polisi aynı zamanda Halep’in kuzeydoğusunda, Koran-Cerablus güzergahında da devriye yapmaya devam ediyor” diye konuştu.

Rus askeri polisi ve TSK dün Suriye’nin kuzey sınırındaki ilk ortak devriyeyi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, 110 kilometreden daha uzun bir güzergahta, Suriye-Türkiye sınırından 6 kilometre derinlikte Derbesiye gümrük geçiş noktasından batıya doğru gidildiğini ve geri dönüldüğünü açıkladı.

22 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan mutabakat zaptı uyarınca, Suriye'de 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ortak kara devriye faaliyetlerine dün başlanmıştı.