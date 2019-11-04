İran konsolosluğu önündeki Iraklı göstericilere ateş açıldı: 3 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ın Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasında Irak bayrağı açarak içeri girmeye çalışan göstericilere ateş açıldı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, üç kişi yaşamını yitirdi.

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE ORSAM Irak Uzmanı Duman: Irak halkı, ABD-İran çekişmesini protesto ediyor bağımsız bir Irak istiyor (IHCHR) da ölümleri doğruladı. IHCHR, güvenlik görevlilerinin de aralarında olduğu 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

IHCHR’nin aktardığına göre konsolosluğun önünde toplanan göstericiler, içeri girerek binayı ateşe vermeye çalıştı. Göstericiler İranlı diplomatların Kerbela'yı terk etmelerini isteyen sloganlar attı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.