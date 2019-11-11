Kamışlı’da 2 patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı kentinde Sufera Oteli'nin önünde iki bomba yüklü araç patlatıldı.
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) November 11, 2019
مراسل سانا: استشهاد 3 مدنيين وجرح 5 آخرين نتيجة التفجيرات الإرهابية في مدينة #القامشلي.
#Kamishly explosions pic.twitter.com/svv6gOXUJE— MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) November 11, 2019
Suriye haber Ajansı’nın aktardığına göre, patlamalar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
One car bomb exploded at the Al-Soufara hotel, on the street, and a third less than a block away. pic.twitter.com/GNfXvPB1GQ— Joanne Stocker جوآن (@joanne_stocker) November 11, 2019
Rudaw ise, kentte art arda 3 patlamanın meydana geldiğini aktardı. Haberde, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
فيديو جديد من مكان انفجارات بالقامشلي.#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic pic.twitter.com/LDn6Vk03Rq— RT Arabic (@RTarabic) November 11, 2019
RT Arapça’nın muhabiri, otelde genelde yabancı gazetecilerin kaldığını belirtirken, patlama nedeniyle ciddi maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)