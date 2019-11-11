Kamışlı’da 2 patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye televizyonu, Kamışlı kentinde art arda 2 patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Patlama sonucu, 3 sivilin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı kentinde Sufera Oteli'nin önünde iki bomba yüklü araç patlatıldı.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: استشهاد 3 مدنيين وجرح 5 آخرين نتيجة التفجيرات الإرهابية في مدينة #القامشلي. — سانا عاجل (@SanaAjel) November 11, 2019

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​Suriye haber Ajansı’nın aktardığına göre, patlamalar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

One car bomb exploded at the Al-Soufara hotel, on the street, and a third less than a block away. pic.twitter.com/GNfXvPB1GQ — Joanne Stocker جوآن (@joanne_stocker) November 11, 2019

​Rudaw ise, kentte art arda 3 patlamanın meydana geldiğini aktardı. Haberde, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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​RT Arapça’nın muhabiri, otelde genelde yabancı gazetecilerin kaldığını belirtirken, patlama nedeniyle ciddi maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.