'ABD, Rusya ve Türkiye, Suriye’de özel bir iletişim kanalı kurabilir'

Pentagon’un eski üst düzey temsilcileri, ABD, Rusya ve Türkiye askerlerinin Suriye’de çatışmaları önlemeye yönelik özel bir iletişim kanalı oluşturabileceğini, bunun terörle başarılı bir şekilde mücadele edebilmesi için gerekli olduğunu belirtti.

'ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların ardından Türkiye açısından dramatik bir tablo yok' 'e konuşan Eski ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Suriye’de olası çatışmaları önlemek ve terörle başarılı mücadele etmek için ABD, Rusya ve Türkiye arasında askeri düzeyde bir iletişim kanalı oluşturulması gerektiğini belirtti.

Votel, "Bu tür bir kanal aslında halihazırda var. Türklerle çatışmaları önlemek için düzenli olarak görüşüyoruz. Ayrıca Ruslarla da böyle bir kanal mevcut. Bu kanalın da önemli ölçüde kullanıldığını düşünüyorum" dedi.

Bu tür iletişim kanallarının insanların hayatını kurtarmada ne kadar başarılı olduğu sorusunu yanıtlayan Votel, “Birçok örnek var. Bu çok önemli. Görüşmeleri sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Rusya ile olan kanalın çok etkili olduğunu belirten Votel, bu sayede ABD güçlerinin güvenliğinin sağlandığını ve bir komutan olarak IŞİD’le mücadeleye odaklanabildiğini kaydetti.

Votel, Basra Körfezi’nde de İran’la olası bir çatışmayı önlemek için kurulması gerektiğini ve bu tür her türlü iletişim imkanının kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

'Üçlü bir kanal kurulması mümkün'

Eski ABD Merkez Komutanlığı Özel Kuvvetler Komutanı Michael Nagata ise Suriye’deki ABD’li, Rus ve Türk askerler arasında üç taraflı bir iletişim kanalının kurulmasının ya da anlaşmaların mümkün olduğunu ifade etti.

Nagata, "Bu mümkün, ancak zor. Üzerinde anlaşmaya varılabilecek en mümkün konu da terörle mücadele. Zira bu hem Türkiye hem Rusya hem Suriye hem ABD hem de Irak için bir tehdit. Bunda herkes hemfikir ve bu konuda herkesin çıkarları aynı. Etkili bir koordinasyon sağlamak çok zor bir mesele olsa dahi, bu anlamda eğer bir konu belirlenirse, bu konu terörle mücadele olur" dedi.