Esad, ABD'yi başkasının petrolüne göz diken Nazi rejimine benzetti

Sputnik ve Rossiya 24'e demeç veren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ABD'nin eylemlerinin 'siyasi haydutluk' olarak görülüp görülemeyeceği soruldu.

Esad, "Çok doğru ifade ettiniz. Bunun nedeni sadece petrolü çalmaları değil, ABD haydut gruplara dayanan bir siyasi rejim olarak inşa edilmiş bir ülke olması. ABD Başkanı, devleti temsil etmiyor, yalnızca şirketin icra direktörü, bu direktörün arkasında yönetim kurulu var, bu kurul da devletin gerçek sahipleri olan köklü Amerikan şirketlerini temsil ediyor. Yani petrol şirketlerini, silah üreticilerini, bankaları ve diğer lobileri" yanıtını verdi.

'ABD devlet değil rejim'

Bunu ABD yönetim sisteminin doğal bir sonucu olarak niteleyen Esad, zira ABD'nin bir devletten ziyade yönetimi kendi çıkarları için çalışan şirketler tarafından atanan bir rejim olduğunun savundu.

'Hitler, SSCB'ye petrol için saldırdı'

Bu bağlamda ABD'yi Nazi rejimine benzeten Esad şöyle devam etti:

"2. Dünya Savaşı'nda Hitler'i SSCB'ye saldırmaya iten en önemli faktörlerden biri petroldü. Hatta bazıları, petrolün tek etken olduğunu ve SSCB'ye saldırmak için başka bir etkenin bulunmadığını söylüyor."