Protestoların sürdüğü Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda patlama: 4 ölü, 20 yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat merkezindeki Tahrir Meydanı yakınlarında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı belirtildi.
Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından da duyuldu.
Protestoların sürdüğü Bağdat’ta Tahrir Meydanı’nda patlama: 4 ölü, 20 yaralı https://t.co/QLRfGArM4q pic.twitter.com/ZbPQmtLVUo— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 15, 2019
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