Irak'ta siyasi partilerden hükümete reformlar için 45 gün süre

Bağdat'ta dün akşam geç saatlerde Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el Hekim'in parti binasında Fetih, Nasır, Kanun Devleti Koalisyonları, Sünni ve Kürt partileri ile Irak Türkmen Cephesi temsilcileri bir araya gelerek, göstericilerin taleplerini görüştü.
‘Erken seçim kararı alınacak’
Açıklamada, "Meclis ve hükümet söz konusu reformları belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmede aciz kalırsa hükümetten güvenoyu çekilecek ve erken seçim kararı alınacak" ifadesi kullanıldı.
Göstericiler tarafından istifası istenen Başbakan Abdulmehdi, görevi bırakırsa yönetimde kaos yaşanacağı ve ülkede belirsizliğin hakim olacağını öne sürüyor.
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