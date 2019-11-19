Kommersant: Turistler cepheye rezervasyon yapıyor

Rus Kommersant gazetesi, Suriye’deki siyasi krizin başlangıcından bu yana 8 yıl geçtikten sonra iki Rus tur operatörünün bu ülkeye tur satışlarına başladığını duyurdu.

‘Turistler cepheye rezervasyon yapıyor’ başlığı ile yayınlanan haberde, Rus tur operatörlerinin şimdiye kadar 100 bin rubleyi (yaklaşık 1.570 dolar) aşan tutarlar karşılığında Suriye’ye 50 kadar turist gönderebildikleri, ilerideyse seyyah sayısının on binlere ulaşabileceği ifade edildi.

‘Önce uçakla Beyrut’a gidiyorlar, oradan karayoluyla Suriye’ye geçiyorlar’

Internet üzerinden tur satışları yapan OnlineTur.ru sitesinin temsilcisi İgor Blinov, Kommersant’a verdiği demeçte Rus pazarında Suriye için turların başlatıldığını aktardı. Turların bir kısmının Kilimanjaro adlı tur operatörü tarafından yapıldığını anlatan Blinov, bu şirketi seçen turistlerin önce uçakla Beyrut’a gittiklerini, oradan ise karayoluyla Suriye’ye geçtiklerini, sekiz günlük turun içinde Şam, Halep, Hama, Krak des Chevaliers, Humus, Palmira ve Malule destinasyonlarının bulunduğunu söyledi.

Miracle adlı ikinci Rus tur operatörün bu kentlerden oluşan listeye Sednayah’ı da eklediğini belirten Blinov, bu şirketin verdiği bilgiye göre Suriye turlarının daha önce de yapıldığını, fakat uzun aradan sonra bu yıl Suriyeli muhataplarla yapılan görüşmeden sonra tur satışlarını yeniden başlatma kararının alındığını ifade etti.

Rus turistler sınırda 35 dolar karşılığında vize alabiliyor

Bu arada Rus vatandaşlarına, terör tehlikesi en üst düzeyde bulunan Suriye’yi her ne amaçla olursa olsun ziyaret etmemelerini öneren Rusya Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk bölümünün sitesinde yayınladığı bildiride sıradan Rusya pasaportuna sahip olan vatandaşlar için vizesiz uygulamanın geçerliği olmadığını yazdı.

İki Rus tur operatörü ise Suriye’ye giden tüm müşterilerinin sınırda 35 dolar ödeyerek vize aldıklarını açıkladı.

Ortadoğu uzmanı Georgiy Leontyev, şu anda Suriye’ye girişin ancak tur operatörleri üzerinden mümkün olduğunu belirtti: “Ülkenin yetkili makamlarından özel izin alan 3 ya da 4 Suriyeli şirket var, tek başına gelen turistler, ülkeye girmeye çalıştıklarında geri gönderiliyor.”

Palmira’nın dahil olduğu turlar için izin almanın 21 gün, Palmira’yı içermeyenler için ise 7 gün sürdüğünü söyleyen Leontyev, Suriye’de para transferleri yasağından dolayı kabul eden tarafın verdiği hizmetler karşılığındaki ödeme sıkıntısını da bir başka zorluk olarak niteledi.

‘Suriye 2-3 yıl sonra sıradan turistlerin ilgisini çekmeye başlayacak’

Suriye’ye mevcut talebin yüksek olmadığını, bu yıl içinde toplamda yaklaşık 50 turistin Suriye’yi ziyaret ettiğini ifade eden Kilimanjaro ve Miracle yetkilileri, önümüzdeki dönemde bu yöne yılda ikişer grup göndermeyi umuyor.

Suriye’nin turist pazarındaki canlanma Rusya’daki resmi istatistik verilerinden de belli oluyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sınır birimlerinin değerlendirmelerine göre bu yılın ilk 3 çeyreğinde Suriye’yi 334 Rusya vatandaşı ziyaret etti.

Leontyev ise Suriye’yi görmek isteyebilecek ‘ülke koleksiyoncuları’ ve blog yazarları ile birlikte bu ülkeye gitmek isteyen meraklıların sayısının on binlerce kişiye ulaşabileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra Rus uzman, bu ülkenin 2-3 yıl sonra sıradan turistlerin ilgisini de çekeceğinden emin.

‘Delfin’ adlı bir diğer Rus tur operatörünün genel müdürü Sergey Romaşkin, Suriye pazarının, düşük talep nedeniyle büyük aktörlerin ilgisini çekmediğini söyledi. Romaşkin, büyük turizm şirketleri için diğer bir ciddi zorluk olarak itibar risklerini göstererek, ülkedeki henüz güvenli olmayan ortamda yaşanabilecek herhangi bir olayın şirketin iflasına yol açabileceğini vurguladı.