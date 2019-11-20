Filistin Yönetimi, Pompeo'ya dava açmaya hazırlanıyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi'nin önümüzdeki birkaç gün içinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya karşı Uuslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açacağını söyledi.

El Maliki, “ABD açıklamasının hiç bir hukuki dayanağı yok, ancak pratikte iki devletli çözümün ve bölgedeki güvenliğin baltalanmasının yanı sıra Netanyahu’yu uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek Batı Şeria’yı ilhak etmeye teşvik etme gibi ciddi sonuçları olacak” ifadelerini kullandı.

Pompeo, Batı Şeria'da yer alan İsrail yerleşimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın İsrail yerleşimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla İsrailli yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm yerleşimler yasa dışı kabul ediliyor.